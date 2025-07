‘Precisamos deixar de lado a ideologia’, diz Tarcísio sobre tarifa anunciada por Trump Governador de São Paulo pede diálogo e reconhece o impacto econômico da medida anunciada por Donald Trump Cidades|Luiza Marinho*, do R7, em Brasília 10/07/2025 - 14h52 (Atualizado em 10/07/2025 - 14h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tarcísio tentou isentar o ex-presidente e atribuir a medida à atual gestão de Lula Mônica Andrade/Governo do Estado de SP - 28/06/2025

Em declaração feita nesta quinta-feira (10), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu que o Brasil “deixe de lado a ideologia e as narrativas” ao comentar o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O republicano enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmando que aplicará uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto.

Segundo ele, a medida é resultado de um distanciamento político entre os dois países, e pode ter consequências econômicas graves, especialmente para São Paulo.

“Precisamos sentar na mesa, deixar de lado a ideologia e as narrativas e trabalhar. Do G20, o país mais afastado dos EUA é o Brasil. Os americanos sempre foram aliados diretos do nosso país, então temos muito a perder”, afirmou o governador.

‌



Tarcísio também voltou a atribuir ao governo do presidente Lula a responsabilidade pela deterioração das relações com os Estados Unidos, que, segundo ele, culminou no anúncio da nova tarifa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ele enfatizou que o foco do governo brasileiro deve ser, agora, buscar uma solução diplomática antes que a medida entre em vigor.

‌



“Estou em contato com a embaixada americana, mas acredito que o esforço diplomático cabe ao governo federal. As relações EUA e Brasil atravessam governos. Temos até agosto para resolver essa situação e precisamos de visão de Estado”, declarou.

Reflexo na economia estadual

O governador destacou o impacto negativo que a nova tarifa pode ter sobre a economia paulista, já que os Estados Unidos são o principal destino das exportações do estado.

‌



“Obviamente, é deletério, perdendo empresas importantes como, por exemplo, a Embraer, que fechou grandes contratos recentemente.”

Apesar das críticas, Tarcísio disse acreditar que também há interesse dos norte-americanos em reverter a medida. “Eles também precisam resolver essa equação. Não é bom para ninguém”, concluiu.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Tarifas

As tarifas, segundo Trump, estão interligada a supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão de empresas americanas e à forma como o país tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na declaração, Trump afirma que “a forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro é uma vergonha internacional”.

Para o líder norte-americano, o julgamento e as investigações envolvendo o ex-presidente brasileiro configurariam uma “caça às bruxas” que deveria “terminar imediatamente”.

O republicano também acusou o governo brasileiro de manter uma relação comercial “injusta” com os Estados Unidos, impondo barreiras tarifárias e não tarifárias que, segundo ele, prejudicam as exportações americanas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp