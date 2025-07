Internautas brasileiros reagem à taxação e lotam perfil de Trump: ‘Brasil é soberano’ Presidente dos EUA restringiu comentários nas redes; país recebeu maior tarifa entre as 22 nações notificadas pelo republicano Internacional|Do R7 10/07/2025 - 12h11 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h18 ) twitter

Tarifas de Trump variam de 20% a 50%; Brasil é o único a atingir o teto Divulgação/The White House/Arquivo

O anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a aplicação de tarifas de 50% a produtos brasileiros provocou uma reação imediata nas redes sociais. Internautas brasileiros “invadiram” o perfil do republicano no Instagram com críticas e mensagens de protesto.

Nos comentários, frases como “deixe o Brasil em paz”, “Brasil é soberano” e “o Brasil não é bagunça” dominaram as publicações. Após a repercussão, Trump restringiu as interações em suas postagens.

Usuários brasileiros criticam tarifas de Donald Trump no Instagram Donald Trump/Instagram/@realdonaldtrump - 07.07.2025

Entenda

O Brasil foi o país mais atingido pelas novas tarifas comerciais anunciadas pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A taxa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os EUA é a mais alta entre as 22 nações notificadas até o momento e deverá entrar em vigor a partir de 1º de agosto.

As notificações começaram a ser enviadas na segunda-feira (7) e continuaram na quarta. Nessa segunda leva, foram informados países como Argélia, Brunei, Filipinas, Iraque, Líbia, Moldávia, Sri Lanka e o próprio Brasil.

As tarifas variam de 20% a 50%, com o Brasil sendo o único a atingir o teto da política tarifária anunciada por Trump. As Filipinas receberam a menor tarifa até agora, de 20%.

Na carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Trump justificou a taxação como resposta ao tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem disse respeitar “profundamente”.

O republicano também acusou o governo brasileiro de manter uma relação comercial “injusta” com os Estados Unidos, impondo barreiras tarifárias e não tarifárias que, segundo ele, prejudicam as exportações americanas.

Ainda segundo Trump, as tarifas atualmente praticadas são “muito inferiores” ao necessário para equilibrar as relações comerciais. Ele também determinou a abertura de uma investigação formal contra o Brasil por práticas comerciais consideradas desleais, com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA.

Apesar da retórica de Trump, os dados mostram que o Brasil tem registrado déficit na balança comercial com os EUA há 16 anos – ou seja, os norte-americanos vendem mais para o Brasil do que compram. O último superávit brasileiro no comércio com os EUA foi em 2009. A nova tarifa é adicional a outras já existentes e foi adotada de forma unilateral, sem acordo prévio entre os países.

Algumas das tarifas anunciadas:

Brasil: 50%

Laos e Myanmar: 40%

Bangladesh e Sérvia: 35%

Camboja e Tailândia: 36%

África do Sul, Argélia, Iraque e Líbia: 30%

Japão, Malásia e Coreia do Sul: 25%

Filipinas: 20%

Reações no Brasil

A decisão de Trump provocou preocupação generalizada entre representantes da indústria, do agronegócio e do comércio exterior no Brasil, que alertaram para impactos na competitividade, no emprego e na imagem internacional do país.

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) afirmou que não há justificativa econômica para a nova tarifa. A CNI defende o fortalecimento do diálogo bilateral para reverter a medida.

A Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes) alertou que o aumento tornará o custo da carne brasileira inviável para o mercado norte-americano, afetando diretamente as exportações do setor.

A FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), que reúne a bancada ruralista no Congresso, também se posicionou, afirmando que a tarifa tem efeitos diretos sobre o agronegócio, encarecendo insumos importados, pressionando o câmbio e comprometendo a competitividade internacional dos produtos brasileiros. A frente defende uma resposta “firme e estratégica”, com foco na diplomacia.

Já a AEB (Associação de Comércio Exterior do Brasil) classificou a tarifa como um ataque sem precedentes ao Brasil. O presidente-executivo da entidade, José Augusto de Castro, afirmou que a medida é de natureza política e pode afetar a imagem do Brasil no comércio global. “É uma das maiores taxações já aplicadas a um país, algo normalmente reservado a inimigos estratégicos – o que nunca foi o caso do Brasil”, disse.

Apesar do cenário desfavorável, a AEB acredita que o bom senso pode prevalecer e aposta em uma saída negociada para evitar prejuízos maiores à economia brasileira.

