'Preciso mais deles do que eles de mim', diz Lula por relação com Motta e Alcolumbre Presidente defendeu diálogo com o Congresso por pautas e cobrou apoio a líderes do governo: 'É um campo minado' Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 03/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 03/08/2025 - 14h51 )

Prioridades do ano do governo Lula dependem da Câmara, de Motta, e do Senado, de Alcolumbre Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 03.02.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, neste domingo (3), o diálogo com o Congresso por uma necessidade do governo. “Preciso mais deles do que eles de mim”, pontuou, ao citar os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

A colocação de que precisa conversar com os parlamentares foi feita a uma plateia de apoiadores, durante convenção do PT, em Brasília. O posicionamento também sucede uma onda de críticas digitais contra o comando do Congresso, que foram reproduzidas por grupos petistas nos últimos meses.

“Eu não preciso saber se o presidente da Câmara gosta de mim, se o do Senado gosta de mim, eu tenho que saber que é presidente de uma instituição que deu legalidade de ser eleito, e que, portanto, preciso mais deles do que eles de mim. Então eu preciso conversar”, disse.

Além de aproximações com o comando político, Lula afirmou que lideranças do governo dentro do Congresso Nacional precisam de apoio por lidar com situações “adversas” para conseguir avançar com iniciativas dentro, segundo ele, de um “campo minado”.

Conforme mostrou o R7, 80% das prioridades do ano apontadas pelo Planalto dependem do apoio do Congresso Nacional. A lista de pendências passa por 38 propostas, como o aumento da isenção do IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5.000 e a PEC da Segurança.

A necessidade de negociações para aprovação de pautas também foi indicada pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, durante discurso na conferência.

A ministra apontou desafios, ao longo dos próximos meses, e defendeu a aprovação da reforma da renda ligada ao IR, da proposta para redução o preço da conta de luz e a taxação de bancos.

“Temos que taxar bancos, bilionários e as bets, essa gente não pode continuar ganhando dinheiro e não contribuir com a riqueza do Brasil. E esse projeto está lá no Congresso, aliás Randolfe e Lindbergh [líderes do governo e PT], temos o grande desafio que é votar o projeto do IR, BBB [Bancos, Bilionários e Bets] e votar MP que isenta da tarifa de luz quem consome até 80 kW”, pontuou.

