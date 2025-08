Datafolha: governo Lula mantém reprovação de 40% e aprovação de 29% após tarifaço Pesquisa mostra que desaprovação segue maior com eleitorado de classe média baixa e mais rico, evangélico e sulista Brasília|Do Estadão Conteúdo 02/08/2025 - 13h51 (Atualizado em 02/08/2025 - 13h51 ) twitter

Avaliação negativa se manteve estável entre pesquisas Marcelo Camargo/Agência Brasil - 01.08.2025

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue com reprovação de 40% e aprovação de 29%, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (2). O levantamento foi feito com 2.004 eleitores de 130 cidades do País, entre os dias 29 e 30 de julho, durante a escalada das tensões na guerra comercial com o presidente americano Donald Trump.

Havia expectativa sobre os ganhos de imagem para o petista, mas houve manutenção da avaliação de “ruim/péssimo”, enquanto a de “ótimo/bom” oscilou de 28% para 29% na rodada anterior da pesquisa. A avaliação do governo como “regular” teve variação de 31% para 29% e 1% dos entrevistados não deu opinião.

A pesquisa mostra que Lula segue com maior desaprovação com o eleitorado de classe média baixa (62%), mais rico (57%), evangélico (55%), sulista (51%), mais instruído (49%) e com idade entre 35 e 44 anos (48%).

De acordo com o Datafolha, a esta altura do mandato, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentava taxas piores. Após dois anos e oito meses de governo, Bolsonaro tinha 24% de aprovação e 51% de reprovação.

‌



A pesquisa divulgada também mostra que 50% dos eleitores desaprovam o trabalho de Lula no Executivo Federal e 46% aprovam em estabilidade estatística em relação ao levantamento de junho segundo o Datafolha.

