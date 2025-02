Prefeito acusa Anielle por indicação de ‘funcionário fantasma’; ministra nega Denúncia vem em meio a briga interna; Anielle denunciou Quaquá ao Conselho de Ética do PT Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 17/02/2025 - 17h32 (Atualizado em 17/02/2025 - 19h08 ) twitter

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT) e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco Bruno Spada/Câmara dos Deputados e Marcelo Camargo/Agênica Brasil

O prefeito de Maricá (RJ) e ex-deputado federal, Washington Quaquá (PT), atribui à ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, a indicação de um funcionário fantasma que trabalhou em um órgão ligado à prefeitura que ele agora comanda.

A ministra nega qualquer irregularidade e diz ser alvo de perseguição política por Quaquá, que também é vice-presidente da legenda. O prefeito sustenta que levará o caso para análise no Conselho de Ética do partido. A denúncia vem em meio a um embate interno entre os dois dentro do PT (leia mais abaixo).

De acordo com a Prefeitura de Maricá, o caso é ligado ao ex-funcionário Alex da Bata Barros, que teria ficado lotado na Serviços de Obras de Maricá, autarquia ligada à prefeitura, entre junho de 2021 e início de 2025. A prefeitura informou que a secretaria apura o caso e disse que “uma vez identificadas irregularidades, serão adotadas medidas cabíveis e a responsabilização dos envolvidos”.

Em parte do período, ele prestou serviços por meio de uma consultoria ao ministério comandado por Anielle. O processo, de acordo com a pasta, seguiu todos os trâmites necessários.

“A consultoria é financiada com recursos de cooperação internacional, seguindo os parâmetros legais do padrão de apoio institucional do Governo Federal”, diz trecho de nota.

“A Ministra Anielle Franco afirma que perseguição política e violência política não serão toleradas e toda e qualquer tentativa de desinformação e fake news serão respondidas à altura, por medidas cabíveis”, complementa o ministério.

Briga interna no PT

Em janeiro, a ministra Anielle acionou o Conselho de Ética do partido contra Quaquá com críticas à defesa dele ao deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ). O parlamentar está preso pela suspeita de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018.

A ministra era irmã da vereadora e, no pedido feito, considerou que a posição de Quaquá foi antiética. Ele havia publicado uma foto ao lado da família Brazão e disse acreditar na inocência dele e do irmão Domingos Brazão, também preso por suspeita de envolvimento no crime. Internamente, há um movimento para que o prefeito seja expulso do PT.

Leia a íntegra da nota da ministra

Não há ilegalidade em nenhuma consultoria de apoio ao Ministério da Igualdade Racial.

Os consultores participantes do projeto são contratados e remunerados diretamente pelo Banco CAF em apoio e fortalecimento do Ministério da Igualdade Racial. O edital de seleção foi elaborado seguindo os critérios e padrões internacionais informados pelo banco.

A consultoria é financiada com recursos de cooperação internacional, seguindo os parâmetros legais do padrão de apoio institucional do Governo Federal.

A Ministra Anielle Franco afirma que perseguição política e violência política não serão toleradas e toda e qualquer tentativa de desinformação e fake news serão respondidas à altura, por medidas cabíveis.

Leia a íntegra da nota da Prefeitura de Maricá

Por determinação do prefeito Washington Quaquá, que recebeu denúncia de que haveria um funcionário fantasma indicado pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, a autarquia municipal Serviços de Obras de Maricá (Somar) instaurou sindicância para apurar o caso. Uma vez identificadas irregularidades, serão adotadas medidas cabíveis e a responsabilização dos envolvidos.

Alex da Mata Barros exerceu o cargo de Assessor Especial 1 (AS-1) no gabinete da presidência da Somar. Ele foi admitido em 01 de junho de 2021 e desligado em 01 de janeiro de 2025. O caso também será levado pelo prefeito Washington Quaquá à Comissão de Ética do Partido dos Trabalhadores (PT).