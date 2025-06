Primeiro dia de audiências teve continência de Cid a militares e clima inusitado com Moraes Ministro do STF arrancou risadas de réus e advogados durante alguns momentos dos interrogatórios Brasília|Do R7, em Brasília 10/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/06/2025 - 02h00 ) twitter

Bolsonaro ficou frente a frente com Moraes Gustavo Moreno/STF - 9.6.2025

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) começou a ouvir nessa segunda-feira (9) os réus do chamado “núcleo 1″ na ação penal que apura uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Ao longo de pouco mais de 5 horas de sessão, alguns momentos inusitados marcaram os interrogatórios, como o ministro Alexandre de Moraes arrancando risos do tenente-coronel Mauro Cid e de advogados.

O momento inusitado com o réu aconteceu quando o militar disse que o ministro era alvo de memes em reuniões internas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo Cid, as críticas a Moraes iam além dos áudios vazados e ocorriam também em encontros presenciais com militares e integrantes do círculo próximo de Bolsonaro. Ele afirmou que, apesar do tom ofensivo, as falas nunca envolveram planos de ação contra o ministro.

“Era conversa de bar, informal, em reuniões também. Tinha xingamentos, críticas, conversas… Coisas que o senhor mesmo viu bastante”, disse Cid. “Mas nunca houve nenhum tipo de organização para agir contra o senhor ou contra o Supremo. Isso nunca existiu.”

‌



A fala arrancou uma resposta direta do ministro: “Eu estou acostumado já”, reagiu Moraes, arrancando risos constrangidos dos presentes. Depois, o ministro perguntou a Cid o que mais falavam sobre ele.

“O senhor foi muito criticado”, admitiu Cid. “Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, xingamentos… Não vou dizer que não houve, porque houve. Mas nunca teve nada como ‘temos que acabar com ele’ ou ‘vamos planejar algo’. Eram xingamentos, figurinhas, memes... Coisas que o senhor já viu bastante”, completou o réu.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Descontração com advogado

Pouco antes de a sessão ser encerrada, o advogado Matheus Milanez, que defende o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, pediu que as audiências desta terça-feira (10) começassem mais tarde — os interrogatórios devem ser retomados às 9h.

Milanez fez o pedido alegando que precisava de mais tempo para conseguir jantar e poder se preparar melhor para a sessão desta terça.

‌



“São 20h, a audiência amanhã é às 9h, e nós viemos em um carro só. Ainda preciso levar o general para casa, e eu mesmo preciso ir para a minha. Eu minimamente quero jantar... Excelência, eu só tomei café da manhã hoje, quase nada mais”, desabafou.

Moraes, no entanto, manteve o horário de 9h. “Vamos ver se terminamos amanhã. O senhor ainda tem quarta-feira para tomar um belo brunch, quinta é o jantar do Dia dos Namorados”, disse o ministro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Bolsonaro e Cid apertam as mãos

Antes dos interrogatórios, o tenente-coronel deu um aperto de mão no ex-presidente Jair Bolsonaro e bateu continência para o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e para Augusto Heleno.

Em outro momento, durante a fala de Cid, Moraes pareceu trocar um bilhete por debaixo da mesa com o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Durante a sessão, apesar de não ser incomum, o STF cedeu dois médicos, que ficaram de prontidão para eventuais emergências.

Até os copos que ficam do lado de fora da sala de sessão, que costumam ser de vidro, foram substituídos por descartáveis. Um detector de metal também foi colocado na entrada da sala onde ocorrem as audiências.

