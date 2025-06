Troca de bilhetes, acenos e cochichos: bastidores da audiência de Bolsonaro e mais 7 por tentativa de golpe Nesta segunda, o STF começou os interrogatórios do chamado ‘núcleo 1′, que inclui o ex-presidente e os aliados diretos Brasília|Gabriela Coelho, Giovana Cardoso e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 09/06/2025 - 17h53 (Atualizado em 09/06/2025 - 17h53 ) twitter

Bolsonaro e outros 7 réus prestaram depoimento nesta segunda Ton Molina/ STF

O primeiro dia do interrogatório do chamado “núcleo 1″, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, no STF (Supremo Tribunal Federal) foi marcado por trocas de bilhetes, acenos e cochichos entre os réus. Imagens divulgadas pelo próprio Tribunal mostram o clima amigável, mas sério, entre os réus.

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, foi o primeiro a ser questionado. O militar, que chegou a fazer um acordo de delação premiada, foi um dos pontos-chave para o andamento da investigação. Apesar de ter contribuído com informações para a polícia, Cid não poupou cumprimentos aos investigados que estão na audiência.

Antes dos interrogatórios, o tenente chegou a dar um aperto de mão em Jair Bolsonaro e bater continência para o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira e para o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno.

Cid cumprimenta Jair Bolsonaro Ton Molina/STF

Em outro momento, durante o questionamento de Cid, o ministro do STF Alexandre de Moraes pareceu trocar um bilhete por debaixo da mesa com o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

‌



Além disso, apesar de não ser incomum, o STF cedeu dois médicos, que ficaram de prontidão durante o interrogatório.

O tribunal começa nesta segunda-feira (9) os interrogatórios do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Caso haja necessidade, o ministro Alexandre de Moraes designou datas até o dia 13 de junho para dar continuidade.

‌



As audiências serão feitas presencialmente na corte. Apenas o interrogatório do general Walter Braga Netto será por videoconferência, pois o militar está preso. Todos os réus devem acompanhar a sessão do começo ao fim dos questionamentos.

