“Prisão domiciliar é um fato jurídico com que ninguém pode concordar”, diz Ciro Nogueira

RESUMO DA NOTÍCIA Senador Ciro Nogueira lamenta a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A decisão foi tomada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, devido a ações de Bolsonaro nas redes sociais.

Bolsonaro está proibido de receber visitas, exceto de advogados e familiares, e teve um novo celular apreendido.

A decisão visa evitar obstruções a investigações e desrespeito à Justiça por parte do ex-presidente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

"Dia triste para mim e para dezenas de milhões de brasileiros, afirma Ciro Nogueira Jefferson Rudy/Agência Senado - 15.07.2025

O senador Ciro Nogueira afirmou, na noite desta segunda-feira (4), que hoje é um “um dia triste” para ele e para “milhões de brasileiros”, referindo-se à determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes de decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na decisão, Moraes afirma que Bolsonaro utilizou redes sociais de aliados para divulgar mensagens com “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”.

“Hoje é um dia triste para mim e, tenho certeza, para dezenas de milhões de brasileiros. A prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, antes mesmo do julgamento, é um fato jurídico com que ninguém pode concordar. Ainda acredito que a Justiça irá prevalecer no final”, escreveu Nogueira, presidente nacional do PP e aliado de Bolsonaro.

Pouco antes das 17h desta segunda-feira, agentes da Polícia Federal cumpriram nova ordem de busca e apreensão na casa do ex-mandatário.

‌



Moraes ainda aponta, na decisão, conduta “deliberada e consciente” do ex-presidente para obstruir investigações, coagir autoridades e desrespeitar a Justiça.

Bolsonaro está proibido de receber visitas —salvo de advogados e familiares próximos —, de fazer gravações e ter qualquer forma de comunicação com embaixadores ou demais investigados. Ele também teve um novo celular apreendido pela PF.

