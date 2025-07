‘Questões diplomáticas terão que ser muito bem definidas’, diz advogado sobre extradição Zambelli De acordo com a PF, deputada foi detida na Itália, onde estava foragida Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 29/07/2025 - 18h33 (Atualizado em 29/07/2025 - 19h26 ) twitter

Carla Zambelli pode ser extraditada ou ficar presa na Itália Lula Marques/Agência Brasil/Arquivo

Após ser presa na Itália nesta terça-feira (29), a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) ainda não tem o futuro definido: se ficará presa no país europeu ou se volta para o Brasil.

Por ter cidadania italiana, Zambelli pode cumprir pena tanto no país europeu como ser extraditada ao Brasil, conforme explica o advogado criminalista, mestre em processo penal pela PUC/SP Vinicius Lapetina.

De acordo com o especialista, existem questões legais, mas, neste caso, questões diplomáticas vão ter que ser muito bem definidas.

“O tratamento diplomático desse assunto vai ser bastante tratado nos próximos dias, meses para resolver essa situação, porque além da questão jurídica, existe uma questão política e diplomática bastante relevante”, diz Lapetina.

O advogado ressalta que, se não houvesse a dupla nacionalidade, a extradição para o Brasil seria automática — se Carla fosse apenas brasileira.

Do contrário também não haveria dúvidas, pois cidadãos italianos, em regra, não são extraditados. Mas, neste caso, a justiça italiana vai analisar as condições dessa prisão e decidir se ela pode ou não pode ser enviada de volta ao Brasil.

“Por uma questão de relação entre os dois países, o pedido de extradição pode ser requerido pelo Brasil. Se a Itália vai atender ou não, é uma outra questão. Aí são questões que geralmente envolvem uma política de Estados”, analisa.

Em nota, a PF (Polícia Federal) afirmou que Carla “será submetida ao processo de extradição, conforme os trâmites previstos na legislação italiana e nos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário”.

Entenda

Condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a dez anos de prisão, perda do mandato parlamentar e pagamento de multa de R$ 2 milhões pela invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), Carla Zambelli estava foragida desde o início de junho, quando saiu do Brasil e foi para a Itália.

O nome de Zambelli tinha sido incluído na lista de difusão vermelha da Interpol por ordem do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Essa lista funciona como um alerta para polícias de todo mundo sobre fugitivos procurados internacionalmente.

Ao R7, o advogado de Zambelli, Fabio Pagnozzi, disse que a parlamentar se entregou às autoridades italianas e que está sob custódia da polícia.

A informação contraria a alegação do diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Rodrigues, que confirmou que a deputada foi presa há poucas horas.

