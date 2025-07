Receita não vai exigir pagamento retroativo do IOF durante suspensão de decreto Decisão do STF permitia cobrança retroativa entre 25 de junho a 16 de julho Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 17/07/2025 - 16h50 (Atualizado em 17/07/2025 - 16h52 ) twitter

Na decisão desta quarta, o ministro Alexandre de Moraes revogando apenas a cobrança do IOF no risco sacado Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo

A Receita Federal explicou, nesta quinta-feira (17), que as instituições financeiras e outros responsáveis tributários que não realizaram a cobrança do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e o recolhimento da Receita, no período em que o decreto do aumento do tributo estava suspenso por decisão judicial, não são obrigados a cobrar retroativamente.

O entendimento é baseado em parecer da Receita, que trata da ineficácia de normas suspensas em período em que não estavam valendo.

Nesta quarta-feira (16), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes acabou com a disputa entre governo e Congresso e validou o decreto presidencial que aumenta as alíquotas do IOF, revogando apenas a cobrança do imposto no risco sacado.

Na decisão, Moraes permitiu a cobrança com efeitos retroativos até ontem. Na prática, isso significaria que as operações realizadas desde o dia 25 de junho — quando o Congresso suspendeu o aumento — teriam pagamento com o imposto elevado.

De acordo com o órgão do governo, a situação dos contribuintes será avaliada e a Receita ainda vai se manifestar, para evitar surpresa e insegurança jurídica na aplicação da lei.

