Oposição critica decisão de Moraes que retomou IOF: 'Segurança jurídica em colapso' Líder no Senado criticou posição de ministro e colocou a corte como 'protagonista' de crises políticas Brasília|Do R7 17/07/2025 - 15h39 (Atualizado em 17/07/2025 - 16h10 )

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu manter decretos do governo ligados ao IOF Bruno Peres/Agência Brasil - Arquivo

O líder da oposição do Senado, Rogério Marinho (PL-RN), criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em aceitar decretos do governo ligados ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Por meio de nota, divulgada nesta quinta-feira (17), Marinho afirmou que a retomada do decreto aponta para uma “segurança jurídica em colapso”.

“Quando um ministro do Supremo Tribunal Federal transforma um imposto de natureza regulatória em uma cobrança meramente arrecadatória — e, pior, de forma retroativa, mesmo após ter anteriormente suspendido sua eficácia —, fica evidente que a segurança jurídica no Brasil está em colapso", afirmou o senador.

Marinho também pressionou por uma reforma no Judiciário e argumentou que temas relacionados a impostos deveriam ser resolvidos no ambiente político, sem alcançar a corte.

“As disputas políticas devem ser resolvidas no ambiente próprio: Executivo e Legislativo. O Supremo é um pilar da democracia brasileira, mas não pode continuar funcionando como instância decisória para cada impasse político, fiscal ou administrativo que surja”, disse.

Decisão de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes validou o decreto do governo que reajuste o IOF na quarta-feira (16). A decisão foi tomada após o Executivo e Congresso não chegarem a um acordo.

Entre as definições, Moraes excluiu da cobrança as operações de risco sacado — modalidade em que empresas antecipam o pagamento de compras a prazo para fornecedores por meio de bancos.

