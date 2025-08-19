Caminhos para a COP30 é o tema de lançamento da Record Talks em Brasília, no dia 26 Evento em Brasília reúne nomes como Luís Roberto Barroso, do STF, e Celso Sabino, ministro do Turismo, para discutir a COP30 Brasília|Do R7, em Brasília 19/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h18 ) twitter

Barroso participará do evento sobre a COP30 organizado pela Record Brasília Jornal de Brasília

A Record Brasília realiza, na próxima terça-feira (26), o evento Caminhos para a COP30, no IDP (Instituto de Direito Público), localizado na 607 Sul.

A iniciativa, transmitida ao vivo pelo portal R7, pretende antecipar os debates da COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), marcada para novembro, no Brasil.

O encontro abordará como os desafios ambientais se relacionam ao desenvolvimento econômico e social, além de destacar as oportunidades para o turismo sustentável.

A abertura oficial será conduzida pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, e a mediação ficará a cargo da apresentadora da Record Tainá Farfan.

O evento também marca o lançamento do Record Talks, uma série de encontros voltados para a reflexão sobre temas estratégicos para o país, com a presença de autoridades, especialistas e lideranças de diversos setores.

Dois painéis

A programação prevê dois painéis principais. O primeiro, ESG e Sustentabilidade, será mediado pelo vice-presidente de Jornalismo da Record, Antônio Guerreiro, e contará com a participação de Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal, e Alice de Moraes, diretora do Programa da COP30.

O segundo, Turismo Verde, será mediado pelo jornalista Clébio Cavagnolle, com a presença de Celso Sabino, ministro do Turismo, e Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

As inscrições gratuitas estão abertas pelo site cop30.recordbrasilia.com.br.

