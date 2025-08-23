RECORD Brasília se destaca em evento Caminhos para a COP30: preservação da biodiversidade Encontro reúne especialistas e lideranças para discutir soluções de conservação e o papel do Brasil na agenda climática internacional Brasília|Do R7, em Brasília 23/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 15h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A preservação da biodiversidade é vital para enfrentar a crise climática global.

A COP30, em 2025, destacará a importância dos biomas tropicais e da biodiversidade no debate internacional.

O evento "Caminhos para a COP30" ocorrerá em Brasília, reunindo especialistas e líderes do setor produtivo.

As inscrições são gratuitas e permitirão a emissão de certificados aos participantes. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Brasil, por abrigar uma das maiores biodiversidades do planeta, tem que assumir protagonismo na preservação Rafael Medelima/COP30 Amazônia - 25.07.2025

A preservação da biodiversidade é uma das chaves para enfrentar a crise climática global. Cada espécie extinta representa desequilíbrio em cadeias ecológicas que sustentam a vida humana — da produção de alimentos à regulação do clima.

Proteger a diversidade biológica significa proteger os serviços naturais que garantem água limpa, solo fértil, ar puro e resiliência ambiental diante de eventos extremos cada vez mais frequentes.

Nesse contexto, a COP30, a ser realizada em Belém do Pará em 2025, colocará os biomas tropicais e a biodiversidade no centro do debate internacional.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Brasil, por abrigar a maior floresta tropical do mundo e uma das mais ricas concentrações de espécies do planeta, assume responsabilidade e protagonismo que não podem ser ignorados.

‌



A preservação da fauna, da flora e dos saberes tradicionais também representa oportunidade de impulsionar modelos econômicos sustentáveis, baseados na bioeconomia e na valorização dos territórios.

Para fomentar essa reflexão e ampliar o diálogo sobre o papel do Brasil na conservação da vida em todas as suas formas, a RECORD Brasília, em parceria com a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), promove o evento Caminhos para a COP30.

‌



A iniciativa será na terça-feira, 26 de agosto, das 8h30 às 12h, no Instituto IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), localizado na Asa Sul, em Brasília.

Compromisso com a proteção ambiental

O encontro reunirá especialistas, representantes do setor produtivo e instituições comprometidas com a proteção ambiental.

‌



Com foco em soluções práticas e estratégias de conservação, o evento trará experiências inspiradoras que mostram como é possível unir desenvolvimento, inovação e respeito à natureza.

A presença da Embratur como parceira principal reforça o compromisso do Brasil em promover sua imagem como potência ambiental, capaz de liderar uma nova agenda global pautada na sustentabilidade.

A participação é gratuita, com emissão de certificado (4h), e as inscrições estão abertas em: cop30.recordbrasilia.com.br.

