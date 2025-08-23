RECORD Brasília se destaca em evento Caminhos para a COP30: preservação da biodiversidade
Encontro reúne especialistas e lideranças para discutir soluções de conservação e o papel do Brasil na agenda climática internacional
A preservação da biodiversidade é uma das chaves para enfrentar a crise climática global. Cada espécie extinta representa desequilíbrio em cadeias ecológicas que sustentam a vida humana — da produção de alimentos à regulação do clima.
Proteger a diversidade biológica significa proteger os serviços naturais que garantem água limpa, solo fértil, ar puro e resiliência ambiental diante de eventos extremos cada vez mais frequentes.
Nesse contexto, a COP30, a ser realizada em Belém do Pará em 2025, colocará os biomas tropicais e a biodiversidade no centro do debate internacional.
O Brasil, por abrigar a maior floresta tropical do mundo e uma das mais ricas concentrações de espécies do planeta, assume responsabilidade e protagonismo que não podem ser ignorados.
A preservação da fauna, da flora e dos saberes tradicionais também representa oportunidade de impulsionar modelos econômicos sustentáveis, baseados na bioeconomia e na valorização dos territórios.
Para fomentar essa reflexão e ampliar o diálogo sobre o papel do Brasil na conservação da vida em todas as suas formas, a RECORD Brasília, em parceria com a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), promove o evento Caminhos para a COP30.
A iniciativa será na terça-feira, 26 de agosto, das 8h30 às 12h, no Instituto IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), localizado na Asa Sul, em Brasília.
Compromisso com a proteção ambiental
O encontro reunirá especialistas, representantes do setor produtivo e instituições comprometidas com a proteção ambiental.
Com foco em soluções práticas e estratégias de conservação, o evento trará experiências inspiradoras que mostram como é possível unir desenvolvimento, inovação e respeito à natureza.
A presença da Embratur como parceira principal reforça o compromisso do Brasil em promover sua imagem como potência ambiental, capaz de liderar uma nova agenda global pautada na sustentabilidade.
A participação é gratuita, com emissão de certificado (4h), e as inscrições estão abertas em: cop30.recordbrasilia.com.br.
