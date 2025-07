RECORD nas Cidades, Matheus e Kauan, Xand Avião e festivais animam o fim de semana do DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Do R7, em Brasília 25/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O fim de semana do Distrito Federal está recheado de eventos. Além das atrações como Xand Avião, Léo Foguete e Mateus e Kauan, a agenda cultural do R7 traz destaque a festivais para todo o tipo de público.

Veja os shows deste fim de semana Reprodução/Instagram @xandaviao /@kauan

Xand Avião, Léo Foguete e Felipe Amorim

O forró toma conta do palco com o show de Xand Avião neste sábado (26), no Setor de Clubes Sul. Léo Foguete também se apresenta na mesma noite, ao lado de Felipe Amorim.

Onde : Setor de Clubes Sul

: Setor de Clubes Sul Quando : sábado (26)

: sábado (26) Horário : 18h

: 18h Valor: a partir de R$ 139

Mateus e Kauan e Henry Freitas

No domingo (27), será a vez da dupla sertaneja Matheus e Kauan. Henry Freitas completa a programação com seu repertório de forró.

Onde : Setor de Clubes Sul

: Setor de Clubes Sul Quando : domingo (27)

: domingo (27) Horário : 18h

: 18h Valor: a partir de R$ 159

Capital Moto Week

Um dos maiores festivais de motos e rock da América Latina, o Capital Moto Week 2025 começou nessa quinta-feira (24), no Parque de Exposições da Granja do Torto, e vai até o dia 2 de agosto, com mais de 100 shows.

‌



Entre os nomes mais chamativos estão a banda canadense Magic!, o retorno do grupo Cidade Negra, Lobão Power Trio, e Marcão Britto e Thiago Castanho.

Onde : Parque de Exposições da Granja do Torto

: Parque de Exposições da Granja do Torto Quando : até 2 de agosto

: até 2 de agosto Horário : 17h

: 17h Valor: a partir de R$ 135

‌



Veja os festivais deste fim de semana no DF Reprodução/Instagram @ festivallatinidades/ Divulgação/Sesc

Latinidades

Brasília recebe o Festival Latinidades neste sábado (26) com shows de Nessa Preppy, Luedji Luna e Duquesa, na Esplanada dos Ministérios. O evento é o maior festival de mulheres negras da América Latina. A entrada é gratuita.

Onde : Palco externo do Museu Nacional

: Palco externo do Museu Nacional Quando : sábado (26)

: sábado (26) Horário : 18h

: 18h Valor: gratuito

Festival de Inverno do Sesc

A 3ª edição do Festival de Inverno do Sesc- DF acontece neste fim de semana, no Estacionamento 9 do Parque da Cidade. O evento promete aquecer os brasilienses com o show de Sidney Magal.

‌



No domingo (27), a poesia e a musicalidade tomam conta com a apresentação de Arnaldo Antunes, acompanhado de Marcelo Jeneci e Dora Morelenbaum.

Onde : Estacionamento 9 do Parque da Cidade

: Estacionamento 9 do Parque da Cidade Quando : sábado (26) e domingo (27)

: sábado (26) e domingo (27) Horário : 16h

: 16h Valor: entrada gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Festival Bora

A capital federal terá mais festival que reúne cultura e diversão no Estacionamento 2 do Parque da Cidade, neste fim de semana. A programação inclui show do Monobloco, espetáculo infantil Mussa e a Orquestra Filarmônica do Distrito Federal.

Onde : Estacionamento 2, Parque da Cidade

: Estacionamento 2, Parque da Cidade Quando : sábado (26) e domingo (27)

: sábado (26) e domingo (27) Horário : Das 9h às 0h (sábados) | Das 9h às 21h (domingos)

: Das 9h às 0h (sábados) | Das 9h às 21h (domingos) Valor: gratuito

Festival Kids On the Rock

Com programação diversificada, a Caixa Cultural Brasília recebe, de 22 a 27 de julho, a primeira edição do festival Kids On The Rock. O evento, voltado ao público infantil, oferece shows musicais, oficinas gratuitas, espetáculos e brinquedos infláveis.

Onde : Caixa Cultural Brasília

: Caixa Cultural Brasília Quando : 22 a 27 de julho

: 22 a 27 de julho Horário : das 11h às 19h30

: das 11h às 19h30 Valor: a partir de R$ 15

Festival Brinca+

O Sesi Lab oferece neste fim de semana uma programação gratuita com oficinas literárias, experimentações científicas e espetáculos teatrais. O público também pode prestigiar o show de Hélio Zinskind.

Onde : Sesi Lab

: Sesi Lab Quando : sábado (26) e domingo (27)

: sábado (26) e domingo (27) Horário : das 9h às 18h, no sábado | domingos, das 10h às 19h

: das 9h às 18h, no sábado | domingos, das 10h às 19h Valor: gratuito

Torresmofast

O JK Shopping será palco de mais uma edição do Torresmofast, o maior festival gastronômico dedicado ao torresmo do Brasil. Com entrada gratuita, o evento promete unir boa comida, música ao vivo e uma programação pensada para todas as idades.

Onde : JK Shopping

: JK Shopping Quando : de 24 a 27 de julho

: de 24 a 27 de julho Horário : 12h às 23h

: 12h às 23h Valor: gratuito

Espetáculos têm classificação livre Divulgação/Brasília Shopping

Cinderela

O Teatro Brasília Shopping recebe neste sábado (26) o espetáculo Cinderela, um clássico conto de fadas, que ganha vida com música, figurinos encantadores e personagens inesquecíveis. A classificação é livre.

Onde : Teatro Brasília

: Teatro Brasília Quando : sábado (26)

: sábado (26) Horário : 16h

: 16h Valor: a partir de R$ 20

A Roupa Nova do Rei Zezão

Também no Teatro Brasília Shopping acontece a peça teatral “A Roupa Nova do Rei Zezão”, uma adaptação autoral do conto de Hans Christian Andersen, “A Roupa Nova do Rei”. O espetáculo acontece neste sábado (26), com entrada gratuita. A classificação é livre.

Onde : Teatro Brasília Shopping

: Teatro Brasília Shopping Quando : sábado (26)

: sábado (26) Horário : 11h

: 11h Valor: gratuito

Mostra fica até 7 de setembro no espaço cultural Divulgação/Sesi Lab

Energia, Sou Watt

No Sesi Lab, a mostra interativa aborda o papel do cidadão na transição energética e no combate às mudanças climáticas.

Onde: Sesi Lab

Sesi Lab Data: até 7 de setembro

até 7 de setembro Horário: terça a sexta, das 9h às 18h | Fins de semana e feriados, das 10h às 19h

terça a sexta, das 9h às 18h | Fins de semana e feriados, das 10h às 19h Ingresso: R$ 20 (inteira)

Cenas Brasileiras

O Centro Cultural TCU exibe Cenas Brasileiras, com obras de modernistas como Portinari, Tarsila e Di Cavalcanti.

Onde: Centro Cultural TCU

Centro Cultural TCU Data: até 30 de agosto

até 30 de agosto Horário: segunda a sábado, das 9h às 18h

segunda a sábado, das 9h às 18h Ingresso: Gratuito

RECORD nas Cidades

A 88ª edição do programa RECORD nas Cidades acontecerá na Cidade Estrutural, com prêmios para a população. O evento será neste sábado (26), a partir das 9h, oferecendo serviços como cortes de cabelo e maquiagem.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp