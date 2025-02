Ronaldo Caiado anuncia pré-candidatura à presidência descolado de Bolsonaro Anúncio foi publicado em rede social neste sábado; governador goiano informou que lançará candidatura em 4 de abril Brasília|Do Estadão Conteúdo 22/02/2025 - 14h53 (Atualizado em 22/02/2025 - 15h00 ) twitter

Caiado anunciou que disputará eleiç~]ap para presidente Junior Guimarães

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), anunciou neste sábado (22), que pretende concorrer à Presidência da República nas eleições de 2026. Em uma publicação no X (antigo Twitter), o chefe do Executivo goiano, que disputa uma posição na direita do espectro político, informou que o evento de lançamento de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto está previsto para o dia 4 de abril, em Salvador (BA).

Coloquem na agenda! No dia 4 de abril, às 9h, no Centro de Convenções de Salvador, lançaremos nossa pré-candidatura à Presidência. Conto com vocês nessa caminhada por um país mais justo, próspero, seguro e forte! Vamos juntos! 🇧🇷 pic.twitter.com/9w8klkbE7j — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) February 22, 2025

“Conto com vocês nessa caminhada por um País mais justo, próspero, seguro e forte! Vamos juntos!”, diz o governador na rede social. Com o anúncio, Caiado posiciona-se oficialmente como um dos nomes da direita na próxima disputa pela Presidência.Desde as eleições municipais do ano passado, o governador de Goiás busca se colocar como uma alternativa de direita ao bolsonarismo, disputando o espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível e sob a mira do Supremo Tribunal Federal (STF), após denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) que o coloca como “líder” da trama golpista após derrota nas urnas em 2022.

Na disputa pela capital de Goiás, em 2024, Caiado apoiou Sandro Mabel (União), que venceu o bolsonarista Fred Rodrigues (PL), com 55,53% dos votos válidos contra 44,47%. O pleito em Goiânia colocou Caiado contra Bolsonaro e, durante as eleições, o ex-presidente chegou a chamar o governador de “covarde”.

Embora tenha anunciado sua pré-candidatura, Caiado também encontra-se inelegível por oito anos devido a abuso de poder político na eleição municipal passada. Além disso, a Justiça Eleitoral de Goiás cassou o registro da chapa do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, que recebeu o apoio de Caiado na disputa pelo comando da capital. Como a decisão é de primeira instância, tanto Caiado quanto Mabel ainda têm a possibilidade de recorrer.