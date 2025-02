Bolsonaro venceria Lula em eventual disputa de segundo turno, diz Paraná Pesquisas Caso pudesse participar das eleições, ex-presidente teria 45,1% das intenções de voto contra 40,2% do petista Brasília|Do R7 19/02/2025 - 09h57 (Atualizado em 19/02/2025 - 09h59 ) twitter

Bolsonaro teria 45,1% contra 40,2% de Lula Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Um levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira (19), aponta que, se as eleições fossem hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro venceria a disputa em um eventual segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva caso estivesse elegível. Nesse cenário, Bolsonaro teria 45,1% das intenções de voto contra 40,2% de Lula.

Nenhum, nulos e brancos somariam 10,7%, e 4% não souberam ou não opinaram.

A pesquisa ouviu 2.010 pessoas entre os dias 13 e 16 de fevereiro de 2025. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Em outra disputa de segundo turno, Lula e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro empatam tecnicamente. O presidente aparece com 40,5% das intenções de voto contra 42,9% de Michelle.

Em um cenário contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), outro empate na margem de erro. O petista aparece com 41,1% das intençõe de voto enquanto o político de São Paulo acumula 40,8%.

Primeiro turno

No cenário estimulado de primeiro turno, o ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 36% das intenções de voto, empatando tecnicamente com Lula, que tem 33,8%.

Ciro Gomes e Gusttavo Lima aparecem em seguida, em outro empate técnico, com 7,7% e 5,1%, respectivamente.

Na sequência, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Helder Barbalho empatam tecnicamente com Gusttavo Lima, com 2,7%, 2,7% e 1,1%, respectivamente.