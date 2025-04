Rueda e Ciro Nogueira serão copresidentes da federação União Brasil e PP até dezembro Federação será formalizada amanhã e terá 20% dos representantes do Congresso Brasília|Do R7 28/04/2025 - 22h10 (Atualizado em 28/04/2025 - 22h25 ) twitter

Rueda e Ciro serão copresidentes da federação União-PP Instagram/ reprodução/ @antonio_de_rueda

A federação formada pelo União Brasil e o PP (Progressistas) terá dois presidentes até dezembro. Segundo o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, o consenso foi para a copresidência da federação ficar entre ele e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente do Progressistas. “A executiva entendeu que o melhor seria os dois presidentes”, disse a jornalistas na noite desta segunda-feira (28). Um único presidente deve assumir em janeiro.

Havia uma expectativa de que o deputado Arthur Lira (PP-AL) poderia assumir a primeira presidência da federação, o que foi negado por Rueda, que também disse não acreditar que Lira possa deixar o PP. Ele também negou que havia disputa pelo cargo. “Tanto não tem disputa que estaremos os dois juntos até dezembro.”

A federação será formalizada nesta terça-feira (29) e terá 20% dos representantes do Congresso Nacional. São 109 deputados e 14 senadores. O estatuto também deve ser apresentado nesta terça.

“Quando a federação se pronunciar será sempre fruto de uma decisão unânime e consensual dos dois partidos, que serão representados pelos seus presidentes”, disse o líder do União Brasil, ACM Neto. De acordo com ele, para 2026, “tudo será decidido por consenso”.

‌



Além disso, ele afirmou que após a federação ter sido formada também será discutido se os partidos continuarão apoiando o governo Lula. “A gente não está discutindo isso agora, cada um tem a sua opinião e nós vamos democraticamente decidir”, afirmou.

Em nota, os partidos afirmaram que “a aliança, costurada com muito diálogo e confiança, pretende ser uma bússola no centro da política, para impulsionar o Brasil ao rumo certo. O norte é claro: equilíbrio e inovação, com responsabilidade fiscal e social”.

