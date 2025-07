Rui Costa diz que é ‘inadmissível’ parlamentares brasileiros trabalharem contra o país Crítica foi feita ao deputado Eduardo Bolsonaro que afirmou atuar para impedir o sucesso das negociações com os EUA; entenda Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 30/07/2025 - 09h45 (Atualizado em 30/07/2025 - 09h55 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Rui Costa critica parlamentares por trabalharem contra os interesses do Brasil.

Eduardo Bolsonaro afirma que busca sabotar negociações nos EUA.

Ministro classifica ações como traiçoeiras e prejudiciais à economia nacional.

Eduardo Bolsonaro enfrenta inquérito no STF e futuro político incerto. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Rui Costa criticou filho do ex-presidente Jair Bolsonaro Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - arquivo

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que é “inadmissível que parlamentares eleitos pelo povo trabalhem contra o país”. A declaração foi feita nas redes sociais nesta quarta-feira (30) e endereçada ao deputado federal Eduardo Bolsonaro.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos e chegou a dizer publicamente que pretende atuar para impedir o sucesso das negociações da comitiva de senadores brasileiros que estão no país norte-americano para tentar impedir a tarifa de 50% anunciada por Donald Trump e que começa a valer nesta sexta-feira (1º).

“Ontem [terça-feira], Eduardo Bolsonaro assumiu publicamente que atua para sabotar a missão de senadores brasileiros nos Estados Unidos — uma comitiva formada também, é importante destacar, por parlamentares que fazem oposição ao governo do presidente Lula”, disse Rui Costa.

É INADMISSÍVEL QUE PARLAMENTARES ELEITOS PELO POVO TRABALHEM CONTRA O PAÍS - Ontem, Eduardo Bolsonaro assumiu publicamente que atua para sabotar a missão de senadores brasileiros nos Estados Unidos — uma comitiva formada também, é importante destacar, por parlamentares que fazem… — Rui Costa (@costa_rui) July 30, 2025

O ministro classificou como lamentável e revoltante que representantes eleitos pela população, “que deveriam defender os interesses do Brasil, estejam agindo de forma traiçoeira contra a própria nação apenas para tentar escapar das consequências de seus próprios atos’.

‌



“Entre eles, estão figuras como o próprio Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli — que protagonizou um episódio criminoso ao correr armada pelas ruas de São Paulo, apontando uma pistola para um homem negro, e que agora foi detida na Itália, país para o qual havia fugido”, citou.

Segundo o ministro de Lula, os dois parlamentares buscam prejudicar a economia nacional, instrumentalizar o Brasil e afetar os produtores, empresários e trabalhadores para tentar se livrar das penalidades legais que os aguardam.

‌



“É inadmissível, é inaceitável, é um atentado à democracia e ao mandato popular que políticos eleitos ajam deliberadamente contra os interesses do país e da população brasileira”, disse o ministro.

Eduardo nos Estados Unidos

O deputado Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano. No país, ele tem se reunido com representantes do governo de Donald Trump e é apontado como um dos responsáveis pela decisão do presidente norte-americano de impor sobre o Brasil uma tarifa de 50%.

‌



Vale lembrar que o parlamentar é alvo de um inquérito no STF por tentativa de influenciar processos contra o pai usando as sanções econômicas de Trump ao Brasil.

Eduardo Bolsonaro estava afastado do mandato parlamentar, mas a licença solicitada por ele em março se encerrou neste mês. O futuro político do deputado ainda é incerto. Ele tem declarado que não renunciará ao mandato, mas pelas regras da Câmara, se ele não registrar presença em sessões deliberativas, terá faltas, o que pode levar à perda do mandato por baixa frequência na Casa.

