Rui Costa rebate declaração de Temer sobre governo Lula: ‘Distorção dos fatos’ Ex-presidente da República disse que impasse do IOF era causado por ‘falta de projetos do governo Lula’ Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 02/06/2025 - 09h57 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h00 ) twitter

Temer disse que governo Lula não tinha projetos e Rui Costa rebateu Cesar Itiberê/PR - arquivo e Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - arquivo

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, rebateu nesta segunda-feira (2) a declaração dada pelo ex-presidente Michel Temer que disse que o impasse do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) expunha a “falta de projetos” do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nas redes sociais, Costa afirmou que a fala de Temer é uma “distorção dos fatos”.

“Li a declaração do Michel Temer sobre o governo do presidente Lula e fiquei sem acreditar na capacidade de distorção dos fatos. O governo Lula vem transformando a realidade do Brasil que encontrou literalmente de gavetas vazias e sem projetos estruturantes para o país”, disse.

Rui Costa acrescentou: “O nosso compromisso é cuidar das pessoas e tratar os brasileiros com dignidade. Reconstruímos e criamos mais de 70 programas nacionais. Vamos aos fatos: o PIB brasileiro cresceu em 2023 e 2024, 3,2% e 3,4%, respectivamente. Em 2017 e em 2018, o crescimento médio observado foi de 1,3% e 1,8%, cerca da metade dos números que alcançamos”.

O titular da pasta ainda citou “a taxa de investimentos (públicos e privados) como proporção do PIB está em 17,8%, contra 14,5% no final da gestão Temer”. “Isso se deve a políticas públicas como a recuperação do BNDES, o estímulo à indústria e a retomada do PAC, com programas como o Minha Casa Minha Vida, centrais para investimentos em infraestrutura”, defendeu.

O ministro da Casa Civil também alfinetou Temer: “Enquanto em 2024 o resultado primário foi de -0,4% do PIB, a gestão Temer registrou déficits de quase 2% em 2017 e 2018. Essa baixa performance do PIB na gestão Temer se refletiu no mercado de trabalho. No último ano da sua gestão, o desemprego era de 13% para o trimestre fev-mar-abr, o dobro do valor atual (6,6)”, escreveu.

Li a declaração do Michel Temer sobre o governo do presidente Lula e fiquei sem acreditar na capacidade de distorção dos fatos. O governo Lula vem transformando a realidade do Brasil que encontrou literalmente de gavetas vazias e sem projetos estruturantes para o país.



Rui Costa disse que com Lula, o Brasil alcançou a “menor taxa de desemprego da história e número recorde de trabalhadores com carteira assinada no país, mais de 48 milhões”.

“Sem deixar de lado políticas sociais (responsáveis pelo aumento do consumo das famílias e pelo menor patamar da extrema pobreza da história – abaixo de 5% em 2023), asseguramos um processo de consolidação fiscal, que tem se concretizado na queda da despesa como proporção do PIB e no aumento da receita administrada”, disse.

Entenda

Na sexta-feira (30), o ex-presidente Michel Temer disse a um veículo de imprensa que o impasse sobre a alta do IOF expõe “falta de projetos” do governo Lula. Temer alegou que em seu governo, de dois anos e meio, ele tinha um programa que era a Ponte Para o Futuro e tudo que fazia estava dentro dessa ação. “Por isso que eu acho que deu razoavelmente certo”, afirmou durante participação no Fórum Lide COP30, realizado em Bonito (MS).

