Rui Costa: melhor comunicação e queda do preço de alimentos devem ajudar popularidade de Lula Ministro da Casa Civil disse que até o meio deste ano o Brasil deve ter uma redução significativa no preço dos alimentos Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília e Bruna Lima, do R7, em Brasília 26/02/2025 - 14h23 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h34 )

Rui Costa disse que preços devem cair até meio do ano Fotográfo/Agência Brasil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que uma melhoria na comunicação do governo com a população e a queda de preços dos alimentos devem ajudar na popularidade do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O posicionamento de Rui Costa foi dado nesta quarta-feira (26) à imprensa, ocasião em que foi questionado sobre a pesquisa divulgada no começo da semana que aponta para a queda da popularidade do presidente em diversos estados do país.

“Quem governa, governa sabendo o que está fazendo. Nem pode ficar entusiasmado quando a pesquisa vem boa, nem pode ir para debaixo da cama e ficar deprimido quando a pesquisa vem ruim. No caso de um ou outro, a pessoa precisa identificar o que precisa melhorar e trabalhar. E, eventualmente, melhorar a sua comunicação, porque a avaliação é também a percepção [da população] do que [o governo] está fazendo”, disse.

O ministro acrescentou que o governo federal precisa “aperfeiçoar a comunicação e fazer com que as pessoas tenham conhecimento do conjunto de ações do governo”. “E no caso concreto, em qualquer lugar do mundo quando você tem um movimento de preço de alimentos, você mexe com a popularidade de qualquer governo. Precisamos ajustar e dialogar muito com os setores produtivos o quanto antes”, disse.

Rui Costa comentou a expectativa da safra deste ano, que deve auxiliar na queda do preço dos alimentos até o meio do ano. “Isso tudo vai contribuir: melhoria na comunicação e melhoria dos cenários de preços devem ter uma repercussão positiva nos próximos meses da avaliação do governo”, enfatizou.

O chefe da Casa Civil afirmou, além disso, que nunca cogitou administração de preços como mecanismo para conter a alta dos alimentos e que, na ocasião em que citou uma “intervenção” para baratear os produtos, apenas fez uso de um “termo proibido”, quando, o que queria dizer, era que o governo estava estudando medidas para combater esses aumentos.

“Eu não acredito nesse modelo e nunca propus isso. Apenas, naquele momento, usei uma palavra proibida para expressar que, naquele momento, o governo estava estudando medidas”, afirmou.

Avaliação negativa

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é avaliado como ruim ou péssimo por 44% dos brasileiros, de acordo com pesquisa de opinião divulgada nesta terça-feira (25) pela CNT (Confederação Nacional do Transporte). Esse é o maior número dos três mandatos de Lula, de acordo com o levantamento, e houve uma alta de 13,2 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior.

Segundo a pesquisa, 28,7% acham o governo de Lula ótimo ou bom. Além disso, 26,3% têm uma avaliação regular da gestão do presidente.

Pela primeira vez na história do levantamento da CNT, a avaliação negativa do governo Lula superou a positiva.

Para a pesquisa, a CNT coletou 2.002 entrevistas em 137 municípios de 25 unidades da Federação. Os dados foram levantados entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Confira os números da avaliação do governo Lula:

Ótimo: 9,3%

Bom: 19,4%

Regular: 26,3%

Ruim: 12%

Péssimo: 32%

Não sabe/Não respondeu: 1%