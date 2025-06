Saúde prorroga prazo para municípios se inscreverem no Mais Médicos Especialistas Gestores tem até 11 de julho para aderir ao projeto; medida faz parte do programa Agora Tem Especialistas Brasília|Do R7, em Brasília 28/06/2025 - 09h31 (Atualizado em 28/06/2025 - 09h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo federal lançou programa no fim de maio Ricardo Stuckert / PR - 30.05.2025

O Ministério da Saúde prorrogou o prazo para estados, municípios e Distrito Federal aderirem ao edital do Mais Médicos Especialistas (acesse aqui). Agora, a inscrição vai até o dia 11 de julho. A medida faz parte do pacote de ações do programa Agora Tem Especialista e tem o objetivo de reduzir o tempo de espera por consultas, exames, tratamentos e cirurgias no SUS (Sistema Único de Saúde).

Para participar, os gestores devem indicar os estabelecimentos de saúde que possuem capacidade e estrutura necessária, como equipamentos, salas de atendimento, insumos e medicamentos, conforme previsto em edital. O resultado final será divulgado no dia 16 de julho.

A próxima etapa é a abertura de inscrições para profissionais que já são especialistas atuarem em hospitais regionais, policlínicas e ambulatórios prioritários para o SUS.

‌



Serão ofertadas 500 bolsas de educação pelo trabalho para médicos certificados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou titulados pela Associação Médica Brasileira (AMB).

As vagas serão alinhadas com as seis áreas prioritárias do Agora Tem Especialistas: oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia.

‌



Os participantes receberão o apoio de profissionais de instituições de excelência do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), que funcionarão como polos formadores, oferecendo suporte técnico, imersões presenciais, mentoria e acompanhamento pedagógico.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp