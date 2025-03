Secretaria de Saúde confirma primeiro caso de febre oropouche no DF Segundo a pasta, paciente foi contaminado fora da capital do país e já se recuperou; Secretaria diz que não há risco de contaminação no DF Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 13/03/2025 - 08h37 (Atualizado em 13/03/2025 - 09h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mosquito maruim é um dos vetores de transmissão Reprodução/Agência Pará

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou o primeiro caso de febre oropouche na capital do país. Segundo a pasta, o paciente foi contaminado fora do DF. Em nota, a secretaria informou que, no ano passado, foram registradas três notificações sobre a doença, mas todos os casos foram descartados. Sobre o primeiro caso confirmado, a pasta acrescentou que “não houve internação e o paciente já se recuperou”. “Não há risco de contaminação no DF e a equipe continua monitorando todos os casos notificados”, reforçou.

Assim como dengue, zika e chikungunya, a febre oropouche é uma arbovirose. Isso significa que é uma infecção viral transmitida por mosquitos. Entretanto, ela não é propagada pelo Aedes aegypti. Os vetores mais comuns no Brasil são os mosquitos conhecidos como “maruim” ou “mosquito-pólvora”. O principal sintoma é uma febre aguda que pode evoluir, em alguns casos, para meningite e outras inflamações.

Desde 2023, o Ministério da Saúde ampliou a detecção da doença para todo o país, a partir da rede nacional de Lacen (Laboratórios Centrais de Saúde Pública). A pasta orienta que “todos os casos suspeitos e/ou com diagnóstico laboratorial de infecção pelo OROV devem ser investigados, visando descrever as características clínicas e epidemiológicas, bem como identificar as espécies de vetor envolvidas na transmissão”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sintomas

Os sintomas da febre oropouche incluem:

‌



febre;

dor de cabeça;

fraqueza;

sensibilidade à luz;

dores musculares;

dores nas articulações;

dores abdominais;

dores atrás dos olhos;

manchas vermelhas no corpo;

náusea;

diarreia;

Os sinais mais agudos da febre oropouche duram de cinco a sete dias. Em alguns casos, pode haver sintomas neurológicos, como encefalite — quando o vírus infecta o cérebro e provoca uma inflamação.

Confusão com outras doenças

A febre oropouche pode ser confundida com outras doenças devido à similaridade dos sintomas. As principais doenças com as quais ela pode ser confundida são:

‌



dengue: caracterizada por febre alta, dores musculares, dor de cabeça e dor atrás dos olhos;

chikungunya: apresenta sintomas como febre, dores intensas nas articulações e músculos, além de dor de cabeça e náusea;

zika: inclui febre baixa, erupção cutânea, dores nas articulações e músculos, e conjuntivite.

Tratamento e prevenção

Não existem vacinas nem medicamentos específicos para a febre oropouche. Pacientes infectados pelo vírus são monitorados, e os sintomas são tratados conforme surgem. Por exemplo, se há febre, é administrado antitérmico; se há dores, analgésico, etc.

O Ministério da Saúde recomenda medidas de proteção semelhantes à prevenção contra outras doenças transmitidas por mosquitos. São elas:

evitar áreas onde há muitos mosquitos, se possível;

usar roupas que cubram a maior parte do corpo;

aplicar repelente nas áreas expostas da pele;

manter a casa limpa, removendo possíveis criadouros de mosquitos, como água parada e folhas acumuladas.