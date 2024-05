Seis hospitais do DF ganham aparelho de alta tecnologia para uso em cirurgias oncológicas

Alto contraste

Hospital do Gama foi contemplado com aparelho (Sandro Araújo/ Agência Saúde DF)

A Secretaria de Saúde informou que seis unidades de saúde do Distrito Federal vão ganhar neste mês o reforço de um aparelho de alta tecnologia que dá mais precisão às cirurgias oncológicas. O equipamento, chamado de criostato, será instalado no Hmib (Hospital Materno-Infantil de Brasília) e nos hospitais regionais da Asa Norte, de Ceilândia, do Gama, de Sobradinho e de Taguatinga. De acordo com a pasta, o valor do investimento foi de R$ 762 mil.

O aparelho possibilita a obtenção de laudos de biópsia em menos de uma hora com a análise ainda durante a cirurgia. Esse processo pode aprimorar a conduta da equipe médica em tempo real.

“Isso nos permite ampliar ou preservar tecidos e, assim, diminuir a chance de doença persistente com consequente recaída”, explica o cirurgião oncológico Amario Barros, servidor da SES-DF. (Amario Barros, cirurgião oncológico servidor da Secretaria de Saúde do DF)

Câncer de mama

Segundo o patologista Emanuel Adelino, uma das cirurgias mais comuns com o uso do criostato é a de câncer de mama. “Dependendo do laudo, muda completamente a conduta do tratamento, inclusive, da quimioterapia”.

No HRT (Hospital Regional de Taguatinga) realiza, em média, 700 análises mensais em prazos de até 30 dias. Com o criostato, o hospital passará a dedicar um patologista e um técnico para atender os pedidos durante as cirurgias.

“Na hora em que disponibilizar o tecido, temos que ter um médico e um técnico para atuarem no aparelho”, explica a chefe do Núcleo de Citopatologia e Anatomia do HRT, Michele Bezerra.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro