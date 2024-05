Brasília |Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília

Restaurantes comunitários do DF oferecerão três refeições diárias a pessoas em situação de rua Ao todo, 16 unidades atenderão o público; medida começa na próxima segunda-feira

10 milhões de refeições já foram servidas nos restaurantes (Joel Rodrigues/Agência Brasília)

Os restaurantes comunitários do Distrito Federal vão oferecer três refeições por dia a pessoas em situação de rua na próxima segunda-feira (13). Ao todo, 16 unidades adotarão a medida, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social . Os endereços e os cardápios são disponibilizados no site da secretaria .

A chefe da pasta, Ana Paula Marra, explicou que o público já tinha garantia do almoço até abril deste ano. Com o decreto publicado no mesmo mês pelo governador, Ibaneis Rocha, os restaurantes também passam a oferecer café da manhã e jantar.

As unidades estão localizadas em Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Gama, Itapoã, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Sol Nascente, Pôr do Sol e Arniqueira.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro