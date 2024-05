UnB abre processo seletivo para idosos com 216 vagas de graduação Aprovados serão distribuídos nas unidades do Plano Piloto, Ceilândia e Planaltina; redação será critério para aprovação

Alto contraste

A+

A-





Inscrições encerram em 30 de maio (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A UnB (Universidade de Brasília ) abriu processo seletivo com 216 vagas em cursos de graduação para pessoas idosas . As vagas serão distribuídas nas unidades Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia e Planaltina. As inscrições podem ser feitas pelo portal do Cebraspe até 15 de maio.

Entre as áreas ofertadas estão administração, agronomia, arquitetura e urbanismo, biblioteconomia (bacharelado), ciências econômicas (Bacharelado), jornalismo, direito (bacharelado), educação física, engenharia da computação (bacharelado) e estatística.

De acordo com o edital , a seleção ocorre por meio de aplicação de prova de redação, prevista para ser realizada em 16 de junho. O resultado final e a convocação para o registro acadêmico estão previstos para o 16 de julho de 2024.

Publicidade

Para participar é preciso ter 60 anos ou mais e ter concluído o ensino médio. Os candidatos que não têm acesso a internet, podem realizar a inscrição presencialmente nos endereços abaixo:

• Edifício Sede do Cebraspe – Quadra 01, Lotes 1115 a 1145 – SAAN.

Publicidade

• Decanato de Ensino de Graduação (DEG) no Campus Darcy Ribeiro (Plano Piloto) – Térreo do Prédio da Reitoria da UnB.

Serviço

• Prazo das inscrições: Até 30 de maio

Publicidade

• Prova: 16 de junho

• Vagas: 216

*Sob supervisão de Fausto Carneiro