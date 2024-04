Sessão solene na Câmara homenageia Força Jovem da Igreja Universal Trabalho do grupo envolve desde a conscientização e prevenção do uso de drogas até a promoção de atividades esportivas, culturais e de lazer

Sessão solene na Câmara em homenagem à Força Jovem da Igreja Universal (Hellen Leite/R7)

Uma sessão solene na Câmara dos Deputados homenageou o trabalho da Força Jovem Universal (FJU), nesta quinta-feira (11). O grupo é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus e tem como objetivo apoiar jovens que enfrentam desafios como vícios, criminalidade e problemas familiares. A sessão foi um requerimento dos deputados Márcio Marinho (Republicanos-BA), Maria Rosas (Republicanos-SP) e Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF).

O deputado Márcio Marinho classificou o trabalho da FJU como “incansável e inspirador”. Ele lembrou que o grupo está presente em mais de 130 países “sendo um verdadeiro agente de transformação” e “oferecendo oportunidades de crescimento, desenvolvimento pessoal e empoderamento para milhares de jovens em todo o Brasil”.

A FJU realiza eventos em todo o país, como torneios esportivos, shows de música gospel e gincanas, para envolver os jovens em atividades positivas. Os projetos vão desde a conscientização sobre drogas e prevenção do suicídio até atividades culturais e esportivas, como teatro, cinema, música e passeios.

“É inspirador presenciar o cumprimento e a dedicação dos integrantes da FJU, que trabalham incansavelmente a criar um ambiente de apoio e incentivo aos jovens auxiliando-os a superar desafios, alcançar metas e tornarem-se agentes de mudança em suas comunidades”, completou.

Para o deputado Julio Cesar Ribeiro relembrou a própria história com o movimento e afirmou que a missão do grupo é “servir e transformar vidas”. “Quando eu chegava em casa, eu era uma pessoa vazia e minha casa era cheia de brigas e de contendas. Até que um dia, resolvi conhecer a Igreja Universal e, graças à Força Jovem, a minha vida foi transformada pelo poder de Deus”, testemunhou.

O parlamentar do Distrito Federal é o autor do projeto de lei que criou o Dia Nacional da Força Jovem Universal (FJU), celebrado anualmente no segundo sábado do mês de janeiro. A lei foi sancionada em julho do ano passado pelo Poder Executivo.

O deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), que é bispo da Igreja Universal, também relembrou a história do movimento e parabenizou as lideranças que trabalham pelo grupo.

“Nenhum de nós jamais poderia sonhar o que Deus tinha planejado para pessoas tão inexpressivas, tão anônimas e tão cheias de defeito. Eu não sei qual plano que o Espírito Santo fez pra cada um de vocês, mas só precisa de uma coisa, não olhar para trás, não desistir, não tenha dúvidas, vocês são nós amanhã”, finalizou. A sessão na Câmara foi acompanhada por lideranças da Igreja Universal e jovens integrantes da Força Jovem.