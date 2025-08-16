Silvinei Vasques é condenado a pagar R$ 546 mil por fazer campanha para Bolsonaro Ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal havia sido absolvido na primeira instância, mas o Ministério Público recorreu Brasília|Do Estadão Conteúdo 15/08/2025 - 22h35 (Atualizado em 15/08/2025 - 22h38 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF, foi condenado a pagar R$ 546 mil por fazer campanha para Jair Bolsonaro.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região reformou a decisão anterior que o havia absolvido.

A condenação foi baseada em ações que violaram princípios de impessoalidade e moralidade administrativa.

A Procuradoria apresentou evidências de favorecimento à candidatura de Bolsonaro, incluindo eventos e postagens em redes sociais.

Na sede da PRF, Vasques deu uma camisa do Flamengo com o número 22 a Anderson Torres Valter Campanato/Agência Brasil

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF2), no Rio de Janeiro, condenou o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, por usar o cargo para fazer campanha ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022. Ele terá de pagar uma multa de R$ 546.631,92.

Silvei havia sido absolvido na primeira instância. Por unanimidade, a 8.ª Turma do TRF2 reformou a decisão, atendendo a um pedido do Ministério Público Federal (MPF).

A reportagem buscou contato com a defesa, mas, até a publicação deste texto, não obteve resposta.

O desembargador Rogério Tobias de Carvalho, relator do processo, afirmou no voto que o ex-diretor “violou frontalmente os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, atingindo valores imateriais de alta sensibilidade constitucional, especialmente diante da função de Estado exercida pela PRF e da magnitude da representação institucional atribuída ao cargo”.

“Não se trata de episódio isolado, mas de uma sucessão de ações dolosamente voltadas à promoção pessoal de terceiro no contexto de campanha eleitoral. O requerido, deliberadamente, desvirtuou a finalidade da publicidade institucional”, argumentou.

“Trata-se de uma infração de alta gravidade institucional e simbólica”, completou o desembargador.

A Procuradoria no Rio reuniu entrevistas, publicações nas redes sociais e registros de eventos oficiais aos autos para comprovar a tentativa de favorecer a candidatura de Bolsonaro.

Em um dos eventos, a seis dias da eleição, na sede da PRF, em Brasília, o ex-diretor da corporação deu uma camisa do Flamengo com o número 22 — o mesmo da legenda do PL — ao então ministro da Justiça Anderson Torres. Silvinei também usou perfis pessoais nas redes sociais para pedir votos ao ex-presidente.

