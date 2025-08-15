Moraes autoriza visita de Valdemar a Bolsonaro em 28 de agosto A decisão estabelece que o encontro poderá ocorrer entre 10h e 18h, respeitando “as determinações legais e judiciais” Brasília|Gabriela Coelho e Bruna Lima, do R7, em Brasília 15/08/2025 - 13h31 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Valdemar poderá visitar Bolsonaro em prisão domiciliar PL/ reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, visite o ex-presidente Jair Bolsonaro no próximo dia 28 de agosto de 2025.

A decisão estabelece que o encontro poderá ocorrer entre 10h e 18h, desde que sejam respeitadas “as determinações legais e judiciais” estabelecidas. Moraes também determinou que os advogados de Bolsonaro sejam intimados e que a Procuradoria-Geral da República seja comunicada.

Uma semana antes, o ministro chegou a negar a visita de Valdemar, além de outros dirigentes do PL (Partido Liberal). Moraes interpretou que se tratavam de “pedidos genéricos” que deveriam “ser formulados de maneira individualizada e específica”.

‌



Valdemar entrou com um pedido de reconsideração, alegando que o interesse do ex-presidente em recebê-lo foi demonstrado em petições anteriores. Se comprometeu, ainda, “a observar todas as condições e determinações fixadas”.

No dia 4 de agosto, Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente e restringiu a realização de visitas à casa de Bolsonaro, em um condomínio em Brasília.

‌



As medidas foram decretadas após o ministro entender que Bolsonaro usou as redes sociais de seus filhos e, assim, burlou medidas cautelares.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp