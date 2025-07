Sinal Amarelo: saiba como identificar golpes e desconfiar de abordagens criminosas Campanha do Banco do Brasil traz orientações práticas de segurança para seus clientes; confira! Brasília|Do R7 29/07/2025 - 15h30 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h30 ) twitter

Campanha do Banco do Brasil busca inverter o ciclo de agir antes de pensar, incentivando o hábito de "DESCONFIAR"

Alguém se oferece para ajudar no caixa eletrônico; um motoboy vai na sua casa pegar seu cartão; um vendedor passa seu cartão em uma maquininha com visor quebrado; ou um conhecido pede para receber um valor na sua conta e repassar depois. Situações aparentemente comuns, mas que podem ser golpes.

Para alertar e ajudar na prevenção, o Banco do Brasil lança sua nova Campanha de Segurança. Com o mote “Quem desconfia evita golpes. Na dúvida, procure o BB”, a iniciativa busca inverter o ciclo de agir antes de pensar, incentivando o hábito de “DESCONFIAR”. Afinal, cada segundo de atenção faz diferença para evitar prejuízos.

O destaque da campanha é o filme que traz de volta o sinal amarelo como personagem central, um símbolo universal de alerta que remete à cor do BB.

A proposta reforça o papel do Banco do Brasil como aliado na proteção dos clientes, promovendo a conscientização sobre prejuízos financeiros gerados por golpes e a cultura de prevenção na sociedade. Assista:

Exemplos de golpes que acontecem no dia a dia

Golpe da troca de cartão

O golpista, fingindo ser vendedor, observa a sua senha enquanto você digita na maquininha. Após o pagamento, devolve um cartão parecido, mas que não é o seu.

Golpe da maquininha quebrada

Nesse golpe, o criminoso utiliza uma maquininha com visor danificado para cobrar um valor maior do que o informado, sem que a vítima perceba.

Golpe do “posso ajudar?”

O golpista aborda pessoas com dificuldades nos caixas eletrônicos, finge ajudar, descobre a senha e troca o cartão ou realiza transações indevidas na conta da vítima.

Golpe da renda extra

Este é um tipo de golpe disfarçado de oportunidade, no qual bandidos atraem as vítimas com a proposta de pagamento para a realização de “tarefas” na internet, como curtir e comentar postagens.

No entanto, chega um momento em que é solicitado um pagamento com a promessa de retorno de valores mais elevados. Ao receber o pagamento solicitado, o golpista bloqueia a vítima e some com o dinheiro.

Golpe do falso motoboy

Com uma ligação suspeita dizendo ser do banco, o golpista entra em contato se passando por funcionário e diz que o seu cartão foi clonado e que um motoboy vai passar na sua casa para buscá-lo.

Muitas vezes ainda pede para você dizer a senha do cartão alegando confirmação de dados e bloqueio do mesmo. Ao entregar o seu cartão, o golpista vai fazer compras e outras transações financeiras às suas custas.

6 dicas infalíveis para não cair em golpes

Banner oficial da campanha divulgação/Banco do Brasil

Não aceite ajuda de estranhos no caixa eletrônico Não empreste sua conta a ninguém Não saque ou transfira valores para desconhecidos Desconfie de promessas de dinheiro rápido e fácil Recuse pagamentos e maquininha com visor danificado Nunca entregue seu cartão ao vendedor na hora de pagar

Quer saber mais sobre segurança digital e prevenção contra golpes?

No WhatsApp BB (61 4004 0001) basta você digitar #segurança que o assistente virtual inicia uma conversa sobre o tema, com dicas, informações sobre golpes mais comuns e as soluções de proteção que o BB oferece.

O Blog BB desenvolve uma editoria específica sobre segurança com conteúdos, instruções e alertas e você também pode acessar a página do BB sobre o tema.