Sindicato de policiais penais lamenta morte na Papuda e diz acompanhar investigação Homem morreu no dia 30 de junho; dois policiais foram afastados após o ocorrido Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 08/07/2025 - 20h34 (Atualizado em 08/07/2025 - 21h08 ) twitter

Homem morre na Papuda; suspeita é que ele tenha sido agredido durante madrugada Paulo H. Carvalho/Agência Brasília/Arquivo

Após a morte de um detento no Complexo Penitenciário da Papuda, o Sindpol-DF (Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal) emitiu uma nota nesta terça-feira (8) lamentando o caso e afirmando que há indícios de que o óbito pode ter sido resultado de agressões cometidas por outros presos.

Dois policiais penais foram afastados preventivamente após a morte de Cleiciano das Neves Dantas. Os nomes dos servidores não foram divulgados. O sindicato diz que aguarda a divulgação do laudo oficial da causa da morte.

O homem, de 22 anos, morreu na madrugada do último dia 30 de junho, na própria cela.

De acordo com o Sindpol-DF, assim que a equipe de policiais penais do plantão da unidade percebeu a situação, prestou os primeiros socorros e acionou o serviço de saúde.

‌



Sobre o afastamento dos policiais penais a pedido do Ministério Público, o sindicato afirmou que narrativas falsas têm circulado sobre o ocorrido e que o “departamento jurídico do Sindpol atuará na defesa dos policiais eventualmente investigados”.

