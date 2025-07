Tentativa de golpe: núcleo 2 tem filhos de Bolsonaro na lista de testemunhas do STF Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro foram indicados por réus; ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco também está na lista Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 01/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/07/2025 - 02h00 ) twitter

Eduardo e Carlos devem ser ouvidos pelo STF na ação do golpe Reprodução/Instagram/@bolsonarosp

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes agendou para o período de 14 a 21 de julho os depoimentos das testemunhas indicadas no processo penal envolvendo os réus do chamado “núcleo 2” da trama golpista, investigada por tentativa de manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder após as eleições de 2022.

Os réus desse núcleo são:

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal);

Filipe Martins e Marcelo Câmara, ex-assessores da Presidência;

Mario Fernandes, general da reserva do Exército;

Marília Alencar e Fernando Oliveira, ex-diretores do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A denúncia contra os integrantes do núcleo 2 foi acolhida pela Primeira Turma do Supremo em 22 de abril. Os envolvidos respondem por cinco crimes relacionados à tentativa de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito;

Tentativa de golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência e grave ameaça; e

Deterioração de patrimônio tombado.

De acordo com a PGR, o grupo atuava na coordenação de ações planejadas para garantir a continuidade de Bolsonaro no cargo, mesmo após a derrota nas urnas.

118 pessoas devem ser ouvidas

Ao todo, devem ser ouvidas 118 pessoas. Filipe Martins indicou como testemunhas de defesa dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro: o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ). Os depoimentos de ambos estão programados para 16 de julho.

O ex-assessor também escolheu como testemunhas o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) Marco Edson Gonçalves Dias, que deixou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva meses depois dos atos do 8 de Janeiro.

Filipe Martins tinha indicado o próprio Jair Bolsonaro para ser ouvido como testemunha, mas Moraes negou o pedido, visto que o ex-presidente já responde como réu em outro processo vinculado à mesma tentativa de ruptura institucional.

O STF também deve ouvir o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, na condição de informante do juízo, que é uma pessoa que fornece informações ao tribunal, mas que não presta compromisso de dizer a verdade, como uma testemunha. A audiência dele está marcada para 14 de julho, às 9h.

A PGR (Procuradoria-Geral da República) tinha escolhido como testemunhas de acusação o ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes, o ex-comandante da Aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Júnior e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, mas desistiu dos depoimentos dos três.

As oitivas ocorrerão por videoconferência, sob responsabilidade de juízes auxiliares do gabinete de Moraes. Representantes das defesas e da acusação poderão participar e formular perguntas às testemunhas.

