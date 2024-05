STF anula decisões da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht

Alto contraste

Delação premiada segue valendo (Divulgação/Odebrecht - Arquivo)

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli anulou nesta terça-feira (21) todas as decisões contra o empresário Marcelo Odebrecht proferidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba (PR) na Operação Lava Jato. A decisão do ministro não anula o acordo de delação premiada firmado pelo empresário em dezembro de 2016, durante a operação. Dias Toffoli também determinou o trancamento dos procedimentos penais abertos contra Odebrecht.

A determinação do ministro considera que os integrantes da Lava Jato agiram em “conluio” e ignoraram princípios como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. “Diante do conteúdo dos frequentes diálogos entre magistrado e procurador especificamente sobre o requerente, bem como sobre as empresas que ele presidia, fica clara a mistura da função de acusação com a de julgar, corroendo-se as bases do processo penal democrático”, alegou Toffoli.

O ministro atendeu a pedido da defesa de Odebrecht. Os advogados do empresário afirmaram que o caso dele é semelhante a situações enfrentadas por outros réus da Lava Jato, cujos processos foram anulados por irregularidades na condução das investigações.

Toffoli destacou a Operação Spoofing, que investiga a “Vaza Jato”, episódio em foram vazadas conversas de autoridades envolvidas na Lava Jato, como o ex-juiz federal e hoje senador Sergio Moro e o ex-procurador da República Deltan Dallagnol. Para o ministro, a Spoofing mostrou que a Lava Jato “envolvia estratégias combinadas de atuação”. “Revela-se incontestável o quadro de conluio processual entre acusação e defesa em detrimento de direitos fundamentais do requerente”, escreveu o ministro.