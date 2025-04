STF forma maioria para manter prisão de Collor, mas caso será debatido no plenário Mais cedo, o ministro Gilmar Mendes pediu destaque, o que leva o caso a ser avaliado no plenário físico Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 25/04/2025 - 20h47 (Atualizado em 25/04/2025 - 21h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fernando Collor foi preso nesta sexta-feira (25) em Meceió Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 25/08/2017 -

O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria nesta sexta-feira (25) para manter a prisão do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello. O julgamento ocorre no plenário virtual da Corte. Mais cedo, o ministro Gilmar Mendes pediu destaque, o que leva o caso a ser avaliado no plenário físico. Entretanto, alguns ministros anteciparam o voto.

Na prática, em nada altera a prisão do ex-chefe do Executivo. Prevalece o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes, pela manutenção da prisão. Ele foi seguido pelo ministro Flávio Dino. Após o destaque, os ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia e Dias Toffoli anteciparam os votos. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido.

Agora, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, deve marcar o dia do julgamento presencial.

Condenado por corrupção na BR Distribuidora, Collor deve cumprir oito anos e dez meses em regime fechado.

‌



Condenação

De acordo com a decisão, o ex-presidente teria recebido R$ 20 milhões por meio de empresários para favorecer indicações políticas dentro da estatal e viabilizar contratos de construção de bases de combustíveis.

Além de Collor, a ordem também atinge dois condenados no mesmo processo. Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos deve cumprir quatro anos e um mês em regime semiaberto. Luís Pereira Duarte de Amorim começará a cumprir penas restritivas de direitos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp