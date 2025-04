STF já tornou 14 pessoas rés por envolvimento em tentativa de golpe ligado a Bolsonaro Denúncias são apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e acusados foram divididos em núcleos de atuação Brasília|Gabriela Coelho e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 23/04/2025 - 09h17 (Atualizado em 23/04/2025 - 10h47 ) twitter

STF já tornou 14 pessoas rés por envolvimento em tentativa de golpe TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 13/03/2025

O STF (Supremo Tribunal Federal) já tornou 14 investigados réus por participação em uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e manter Jair Bolsonaro no poder de forma ilegítima após as eleições de 2022.

As denúncias foram apresentadas pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e divididas em núcleos. Os oito primeiros réus pertencem ao chamado “núcleo 1”, composto por Jair Bolsonaro, ex-ministros, militares e assessores próximos ao ex-presidente. Já a análise da denúncia contra o “núcleo 2”, com mais seis nomes, foi finalizada nesta terça-feira (22), pela Primeira Turma do STF.

Veja abaixo os réus divididos por núcleos:

Réus do núcleo 1:

Jair Messias Bolsonaro - ex-presidente da República; Alexandre Ramagem – ex-diretor-geral da Abin e atual deputado federal; Almir Garnier – almirante e ex-comandante da Marinha; Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF; Augusto Heleno – general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Mauro Cid – tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira – general e ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto – general da reserva, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, e vice de Bolsonaro nas eleições de 2022.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Denunciados do núcleo 2:

Fernando de Sousa Oliveira – delegado da Polícia Federal, ex-secretário-adjunto de Segurança Pública do DF; Filipe Martins – ex-assessor de Assuntos Internacionais da Presidência; Marcelo Câmara – coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência; Marília Ferreira de Alencar – delegada da PF, ex-diretora de planejamento da Secretaria de Segurança Pública do DF; Mário Fernandes – general da reserva, ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência; Silvinei Vasques – ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Crimes apontados pela PGR

A Procuradoria-Geral da República acusa os dois grupos de planejar e executar atos para frustrar o resultado eleitoral e impedir a transição democrática de poder. As acusações incluem:

Liderança de organização criminosa armada;

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Tentativa de golpe de Estado;

Dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio da União;

Deterioração de patrimônio tombado.

