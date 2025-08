STF volta do recesso nesta sexta-feira com defesa da Corte e reta final da gestão Barroso Expectativa é que ministros falem sobre as sanções aplicadas pelos EUA a Moraes e façam a defesa do Judiciário brasileiro Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 01/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Luís Roberto Barroso deixará a presidência do STF em setembro, sendo sucedido por Edson Fachin.

Ministros discutem sanções dos EUA ao ministro Alexandre de Moraes e defendem o Judiciário brasileiro.

Julgamentos importantes serão realizados em agosto, incluindo recursos sobre federações partidárias e coleta de DNA de condenados.

Em setembro, ocorrerá o julgamento sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro relacionado a uma tentativa de golpe de Estado. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Barroso deixa a presidência do STF em setembro Valter Campanato/Agência Brasil - Arquivo

O ministro Luís Roberto Barroso deixará a presidência do STF (Supremo Tribunal Federal) em setembro. Quem assume o comando da Corte é o ministro Edson Fachin.

A troca ocorre em meio à expectativa de manifestações por parte dos magistrados sobre as sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes e à consequente defesa institucional do Judiciário brasileiro.

Nesta sexta-feira (1º), o STF volta de recesso, quando esses discursos são esperados.

Julgamentos agendados

Antes de concluir sua gestão, Barroso agendou julgamentos importantes para agosto. A análise de temas relevantes marcará a reta final de sua presidência, prevista para terminar no fim de setembro.

‌



No dia 6 de agosto, o Supremo examina um recurso apresentado pelo PTB envolvendo a constitucionalidade das federações partidárias. Segundo a legenda, a norma que autorizou a formação das federações contraria a proibição constitucional de coligações em eleições proporcionais.

No dia seguinte, 7 de agosto, os ministros discutirão a legalidade da coleta de material genético de pessoas condenadas por crimes violentos ou hediondos, com o objetivo de formar um banco nacional de DNA.

‌



Já no dia 13, o tribunal retoma a análise de uma ação relacionada às regras da Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças.

O tratado internacional busca garantir o retorno de menores levados indevidamente para fora de seus países de residência habitual.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Abuso de autoridades e Bolsonaro

Na mesma data, também serão avaliadas ações que contestam trechos de normas referentes a crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos.

Em setembro, está previsto o julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros seis acusados na chamada trama golpista deverão apresentar, nos próximos 15 dias, suas alegações finais no processo em andamento no STF — última etapa antes da deliberação final da Corte.

