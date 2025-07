Na reta final de Barroso à frente do STF, veja julgamentos da Corte em agosto Abertura do segundo semestre vai ocorrer no dia 1º de agosto Brasília|Do R7 19/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/07/2025 - 02h00 ) twitter

Barroso será presidente da Corte até setembro Fellipe Sampaio/STF - 25.6.2025/Fellipe Sampaio/STF - 25.6.2025

O ministro Luís Roberto Barroso deixa a presidência do STF (Supremo Tribunal Federal) em setembro. No lugar dele, entra o ministro Edson Fachin. Na reta final da gestão, Barroso já marcou alguns julgamentos para agosto, na volta do recesso.

RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Luís Roberto Barroso deixa presidência do STF em setembro, sendo substituído por Edson Fachin.

Julgamentos marcados para agosto incluem questões sobre federações partidárias e transporte de animais de suporte emocional em voos.

O STF avalia a constitucionalidade da coleta de DNA de condenados por crimes violentos e regras relacionadas ao sequestro internacional de crianças.

Ministros também discutirão normas de abuso de autoridade e a inelegibilidade de candidatos com passagem breve pela chefia do Executivo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A abertura do segundo semestre vai ocorrer em 1º de agosto. No dia 6 de agosto, o tribunal analisa um recurso apresentado pelo PTB sobre a constitucionalidade das federações partidárias. Para o partido, a lei que autorizou as federações viola a vedação constitucional às coligações em eleições proporcionais.

Também em 6 de agosto, os ministros se debruçam numa ação sobre uma lei do estado do Rio de Janeiro que obriga as companhias aéreas brasileiras a fornecer transporte gratuito de animais de suporte emocional ou de serviço na cabine das aeronaves em rotas nacionais que tenham como origem ou destino o estado.

DNA

No dia 7 de agosto, os ministros avaliam se é constitucional coletar o DNA de condenados por crimes violentos ou hediondos para manter um banco de dados com material genético.

‌



No recurso contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a defesa de um condenado alega que a medida viola o princípio constitucional da não autoincriminação.

Sequestro de Crianças

Já para o dia 13 de agosto, o STF volta a analisar uma ação que questiona regras da Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças. O tratado é fruto de uma negociação entre diversos países e tem por finalidade facilitar o retorno de crianças retiradas ilegalmente de seu país de origem.

‌



O tratado estabelece procedimentos para assegurar o retorno imediato de crianças e adolescentes menores de 16 anos transferidos ilicitamente para um dos países que assinam o documento ou retidos neles de forma indevida.

Abuso de Autoridade

No mesmo dia, foram pautadas diversas ações que questionam trechos de normas que preveem crimes de abuso de autoridade praticados por funcionários públicos.

‌



Uma das ações a ser analisada pelos ministros foi apresentada pelo PP e questiona um artigo do Código Penal que aumenta a pena para crimes contra a honra (como calúnia, difamação e injúria) quando cometidos contra servidores públicos no exercício de suas funções. O partido quer saber se essa regra está conforme a Constituição.

O STF também vai julgar outros cinco processos sobre o assunto. As ações questionam trechos da Lei 13.869/2019, que define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos.

Eleições

Em 27 de agosto, os ministros analisam uma ação que discute se a substituição do chefe do Poder Executivo por breve período, em razão de decisão judicial, é causa legítima de inelegibilidade para um mandato consecutivo.

No caso em julgamento, Allan Seixas de Sousa, eleito prefeito de Cachoeira dos Índios (PB) em 2016 e reeleito em 2020, recorre de decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que manteve o indeferimento do registro de sua candidatura porque ele havia ocupado o cargo por oito dias (entre 31/8 e 8/9 de 2016) menos de seis meses antes da eleição. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), a nova eleição configuraria um terceiro mandato consecutivo, o que é vedado pela Constituição Federal.

No mesmo dia, os ministros podem analisar uma ação apresentada pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro), contra trechos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) que prevê a perda de direitos políticos do agente público que praticar ato de improbidade.

