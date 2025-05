Tarcísio e aliados de Bolsonaro começam depoimentos a Moraes em ação por tentativa de golpe Coleta do depoimento das testemunhas marca a fase de instrução criminal da ação penal no STF Brasília|Gabriela Coelho e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 30/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 03h11 ) twitter

Tarcísio foi escolhido como testemunha de defesa por Bolsonaro GABRIEL SILVA/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 6.4.2025

O STF (Supremo Tribunal Federal) terá nesta sexta-feira (30) mais uma rodada de depoimentos na ação que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Os depoimentos serão divididos entre manhã e tarde, com encerramento das testemunhas de defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres pela manhã e início das audiências com testemunhas de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no período da tarde. Um dos interrogados será o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Ao todo, estavam previstos 14 depoimentos para o dia. No entanto, Bolsonaro pediu a dispensa de quatro testemunhas dele: o deputado e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello (PL-RJ); o ex-ministro do Turismo Gilson Machado; o advogado Amauri Feres Saad; e o médico Ricardo Peixoto Camarinha. O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, precisa analisar o pedido.

Depoimentos da manhã

Pela manhã, serão ouvidas as seguintes testemunhas indicadas por Anderson Torres:

Ciro Nogueira – senador (PP-PI) e ex-ministro da Casa Civil;

– senador (PP-PI) e ex-ministro da Casa Civil; João Hermeto – deputado distrital (MDB-DF);

– deputado distrital (MDB-DF); Valdemar Costa Neto – presidente nacional do PL;

– presidente nacional do PL; Esperidião Amin – senador (PP-SC);

– senador (PP-SC); Ubiratan Sanderson – deputado federal (PL-RS).

Ciro Nogueira também foi escolhido como testemunha pelas defesas de Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

Depoimentos da tarde

À tarde, começam os depoimentos das testemunhas da defesa de Jair Bolsonaro. Nesta sexta, podem ser ouvidos:

Tarcísio Gomes de Freitas – governador de São Paulo e ex-ministro da Infraestrutura;

– governador de São Paulo e ex-ministro da Infraestrutura; Amauri Feres Saad – advogado apontado pela Polícia Federal como mentor intelectual da minuta do golpe;

– advogado apontado pela Polícia Federal como mentor intelectual da minuta do golpe; Wagner de Oliveira – coronel do Exército;

– coronel do Exército; Renato de Lima França – ex-subchefe para Assuntos Jurídicos do governo Bolsonaro;

– ex-subchefe para Assuntos Jurídicos do governo Bolsonaro; Gilson Machado – ex-ministro do Turismo;

– ex-ministro do Turismo; Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro – diplomata e ex-assessor internacional do Planalto;

– diplomata e ex-assessor internacional do Planalto; Ricardo Peixoto Camarinha – médico de Bolsonaro;

– médico de Bolsonaro; Giuseppe Dutra Janino – ex-secretário de Tecnologia da Informação do TSE;

– ex-secretário de Tecnologia da Informação do TSE; Eduardo Pazuello – general da reserva e ex-ministro da Saúde.

Depoimentos

As testemunhas exercem um papel importante nos processos judiciais, pois são responsáveis por apresentar relatos que ajudam a explicar os fatos. As testemunhas, quando convocadas, contribuem para a busca da verdade, sendo peças-chave nas decisões judiciais.

Além de apresentarem informações relevantes, as testemunhas podem ser a base para comprovar ou refutar alegações feitas pelas partes envolvidas no caso, mas não podem faltar com a verdade.

Conforme o artigo 342 do Código Penal, “fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral” equivale a uma pena de reclusão, de três a oito anos, e multa.

Tramitação da ação penal

A coleta do depoimento das testemunhas marca a fase de instrução criminal da ação penal no STF. Nesse momento, também serão produzidas provas periciais e eventuais diligências complementares para detalhar algum fato.

Depois disso, o relator marca a data para o interrogatório dos réus. Se algum acusado tiver firmado acordo de colaboração premiada, o prazo para os demais réus começa a contar após a defesa do colaborador.

Finalizada essa fase processual, o relator da ação penal preparará o relatório (resumo do caso) e o voto. Não há prazo para o ministro concluir a análise. Quando a ação penal estiver pronta para julgamento, o relator liberará o processo para inclusão na pauta do colegiado.

A expectativa dentro do STF é que o caso do “núcleo crucial” seja julgado entre setembro e outubro deste ano. O processo tramita na Primeira Turma da corte, composta pelos ministros:

Cristiano Zanin (presidente da Turma);

Alexandre de Moraes (relator do caso);

Cármen Lúcia;

Flávio Dino;

Luiz Fux.

