Tarcísio, Pazuello, Ciro: veja testemunhas autorizadas a depor por Bolsonaro sobre o 8/1 Os indiciados serão ouvidos no processo que investiga o ex-presidente da República Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 07/05/2025 - 13h39 (Atualizado em 07/05/2025 - 13h41 )

Bolsonaro é alvo de inquérito que investiga os atos do 8/1 Lula Marques/Agência Brasil - 26.3.2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes marcou nesta quarta-feira (7) a oitiva de testemunhas no âmbito da ação penal da tentativa de golpe de Estado ocorrida após as eleições de 2022. Os indiciados serão ouvidos no processo que investiga o ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

Entre as testemunhas que serão ouvidas, estão nomes como o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o ex-ministro da Saúde e deputado federal (PL-RJ), Eduardo Pazuello; o ex-vice-presidente e atual senador (Republicanos-RS), Hamilton Mourão; e o ex-ministro e atual senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Veja:

Jair Messias Bolsonaro - 30/05/2025 às 8h

‌



Tarcisio Gomes de Freitas

Réu: Jair Messias Bolsonaro - 30/05/2025 às 14h

‌



Amauri Feres Saad

Wagner de Oliveira

‌



Renato de Lima França

Gilson Machado

Jonathas Assunção Salvador Nery

Ricardo Peixoto Camarinha

Giuseppe Dutra Janino

Eduardo Pazuello

Réu: Jair Messias Bolsonaro - 02/06/2025 às 15h

Rogério Marinho

Na prática, algumas testemunhas são comuns a mais de um réu. As testemunhas com prerrogativa de foro podem ter seus horários ajustados dentro do período previsto

É o caso do ex-ministro e atual senador Ciro Nogueira e do ex-vice-presidente Hamilton Mourão, testemunha também das defesas de Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Netto.

