Deputado quer proibir descontos automáticos em benefícios do INSS Projeto na Câmara quer alterar possibilidade de cobrança de entidades direto na folha de pagamentos de aposentados e pensionistas Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 07/05/2025 - 13h34 (Atualizado em 07/05/2025 - 13h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Projeto na Câmara propõe fim do desconto automático de aposentados e pensionistas Agência Brasil/Arquivo

Um projeto na Câmara é voltado para proibir descontos automáticos no pagamento de benefícios de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

A proposta foi apresentada pelo deputado Danilo Forte (União-CE), nessa terça-feira (6), e vem meio ao escândalo de desvios de aposentadorias.

Pelo texto, passariam a ficar proibidos os descontos de mensalidades em associações e entidades de aposentados. Na prática, o projeto propõe vetar a regra que vale atualmente.

Nos casos de contratação de serviços, o pagamento deverá ser feito de outra forma — como por boleto bancário.

‌



“Esta proposta modifica a Lei nº 8.213/1991 para acabar com essa possibilidade de desconto automático. A partir da aprovação deste projeto, qualquer contribuição a essas associações só poderá ser feita via boleto bancário, diretamente pelo aposentado, de forma voluntária e consciente”, justifica o deputado na proposta apresentada.

O deputado defende a mudança para evitar situações ligadas a aposentados e pensionistas, como as investigadas pela PF (Polícia Federal). A suspeita é de que entidades e associações desviaram pagamentos feitos por aposentados e pensionistas.

‌



Os valores foram cobrados na folha, sem que tenham sido contratados. A estimativa é de que a situação levou a um desvio superior a R$ 6,2 bilhões. A forma de devolução dos valores segue em análise pelo governo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp