Tarcísio sai em defesa de Bolsonaro e diz que ex-presidente provará inocência 'Estou certo de que Bolsonaro conduzirá esse processo com a coragem que sempre motivou todos ao seu redor', disse Tarcísio Brasília|Do Estadão Conteúdo 26/03/2025 - 22h10 (Atualizado em 26/03/2025 - 22h11 )

Tarcísio diz que Bolsonaro nunca tramou nada fora da Constituição Beto Barata/PL - 6.7.2023

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi às redes sociais defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que nesta quarta-feira (26) se tornou réu por tentativa de golpe de Estado após julgamento da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal). A decisão foi unânime.

Tarcísio, que é cotado como o principal nome para substituir Bolsonaro na eleição presidencial de 2026, disse que o ex-presidente é a principal liderança política do Brasil “e assim seguirá”. O governador rechaça qualquer possibilidade de disputar o Planalto e repete que seu candidato é Bolsonaro, mesmo com ele inelegível e enfrentando a acusação no STF.

“Sabemos que esse não é o primeiro e não será o último desafio a ser enfrentado, mas sabemos também que a verdade prevalecerá e sua inocência será comprovada. Estou certo de que Bolsonaro conduzirá esse processo com a coragem que sempre motivou todos ao seu redor. Siga contando comigo e com os milhões de brasileiros que estão ao seu lado”, escreveu o governador no X.

Jair Bolsonaro é a principal liderança política do Brasil, e assim seguirá. Sabemos que esse não é o primeiro e não será o último desafio a ser enfrentado, mas sabemos também que a verdade prevalecerá e sua inocência será comprovada. Estou certo de que @jairbolsonaro conduzirá… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) March 26, 2025

A defesa de Tarcísio não ficará apenas na internet: o governador disse na segunda-feira que testemunhará a favor de Bolsonaro perante o Supremo. “Eu tenho uma gratidão muito grande e vou ser grato e leal sempre. Eu nunca vi o presidente armando para fazer algo que estivesse fora da Constituição”, disse Tarcísio em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

‌



A Primeira Turma do STF aceitou denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e outros sete políticos e militares de alta patente. São eles:

Walter Braga Netto (ex-ministro da Defesa e Casa Civil),

Augusto Heleno (ex-ministro do GSI),

Alexandre Ramagem (deputado federal e ex-diretor da Abin),

Anderson Torres (ex-ministro da Justiça),

Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa),

Almir Garnier (ex-comandante da Marinha); e

Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Bolsonaro).

A PGR pede que eles sejam condenados por:

Organização criminosa (pena de 3 a 8 anos, podendo chegar a 17 com agravantes citados na denúncia);

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito (pena de 4 a 8 anos);

Golpe de Estado (pena de 4 a 12 anos);

Dano qualificado com uso de violência e grave ameaça (pena de 6 meses a 3 anos); e

Deterioração de patrimônio tombado (pena de 1 a 3 anos).

