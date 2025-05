Tentativa de golpe: STF proíbe gravação de depoimentos para evitar combinação de versões Profissionais de imprensa assistirão aos depoimentos de testemunhas em telão instalado na sede da Corte, em Brasília Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 18/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/05/2025 - 02h00 ) twitter

Segundo dia de julgamento de Bolsonaro e aliados na 1ª Turma do STF Rosinei Coutinho/STF - 26.03.2025

Jornalistas não poderão fazer registros em áudio ou vídeo dos depoimentos de testemunhas na ação penal que apura uma tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-integrantes do governo. As oitivas no STF (Supremo Tribunal Federal) ocorrerão entre os dias 19 de maio e 2 de junho, por videoconferência.

Segundo o STF, os profissionais de imprensa assistirão aos depoimentos em um telão instalado na sede da Corte, em Brasília. No entanto, estará expressamente proibida a gravação ou reprodução de qualquer conteúdo audiovisual durante as oitivas. A justificativa para a medida é o cumprimento do artigo 210 do Código de Processo Penal, que estabelece que as testemunhas devem ser ouvidas individualmente e sem o conhecimento dos depoimentos anteriores, como forma de garantir a imparcialidade e a independência dos relatos.

“O objetivo é assegurar a incomunicabilidade entre as testemunhas e evitar que o depoimento de uma influencie o de outra”, informou a Corte em nota. Após a conclusão das oitivas, as gravações ficarão disponíveis às partes por meio do processo eletrônico.

Ação penal já tem 21 réus

Ao todo, 21 pessoas foram denunciadas e se tornaram rés por suposto envolvimento na tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Elas estão organizadas em diferentes núcleos, conforme a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Núcleo 1 – Considerado o “núcleo crucial” pela PGR:

Jair Bolsonaro , ex-presidente da República

, ex-presidente da República Alexandre Ramagem (PL-RJ), deputado federal e ex-diretor da Abin

(PL-RJ), deputado federal e ex-diretor da Abin Walter Braga Netto , general da reserva e ex-ministro da Defesa e da Casa Civil

, general da reserva e ex-ministro da Defesa e da Casa Civil Augusto Heleno , general da reserva e ex-ministro do GSI

, general da reserva e ex-ministro do GSI Paulo Sérgio Nogueira , general e ex-ministro da Defesa

, general e ex-ministro da Defesa Anderson Torres , ex-ministro da Justiça

, ex-ministro da Justiça Almir Garnier Santos , almirante e ex-comandante da Marinha

, almirante e ex-comandante da Marinha Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da Presidência

Núcleo 2 – Ligado à estrutura do Ministério da Justiça e da PRF:

Silvinei Vasques , ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal

, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Marília Ferreira de Alencar , ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça

, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça Fernando de Sousa Oliveira , ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça

, ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça Filipe Martins , ex-assessor de Assuntos Internacionais da Presidência

, ex-assessor de Assuntos Internacionais da Presidência Marcelo Costa Câmara , coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

, coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro General Mário Fernandes, ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência

Núcleo 4 – Composto por militares e ex-servidores:

Ailton Gonçalves Moraes Barros , capitão reformado do Exército

, capitão reformado do Exército Ângelo Martins Denicoli , major da reserva do Exército

, major da reserva do Exército Carlos César Moretzsohn Rocha , ex-presidente do Instituto Voto Legal

, ex-presidente do Instituto Voto Legal Giancarlo Gomes Rodrigues , subtenente do Exército e ex-servidor da Abin

, subtenente do Exército e ex-servidor da Abin Guilherme Marques de Almeida , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Marcelo Araújo Bormevet , policial federal e ex-servidor da Abin

, policial federal e ex-servidor da Abin Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército

Núcleo 3 – julgamento da denúncia está marcado para terça-feira (20)

Bernardo Romão Correa Netto , coronel

, coronel Cleverson Ney Magalhães , coronel da reserva

, coronel da reserva Estevam Cals Theophilo Gaspar De Oliveira , general da reserva

, general da reserva Fabrício Moreira de Bastos , coronel

, coronel Hélio Ferreira Lima , tenente-coronel

, tenente-coronel Márcio Nunes de Resende Júnior , coronel

, coronel Nilton Diniz Rodrigues , general

, general Rafael Martins de Oliveira , tenente-coronel

, tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo , tenente-coronel

, tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior , tenente-coronel

, tenente-coronel Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros , tenente-coronel

, tenente-coronel Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal

Núcleo 5 - Ainda será julgado:

O empresário Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura militar João Figueiredo, é o único integrante deste núcleo. O julgamento da denúncia contra ele não tem data marcada, já que ele não foi localizado.

