Terceira parcela do IPVA começa a vencer a partir desta segunda no Distrito Federal Vencimento é conforme número final da placa dos veículos e se estende até sexta; confira datas

Alto contraste

A+

A-

Atraso no IPVA pode gerar multa e apreensão do veículo Atraso no IPVA pode gerar multa e apreensão do veículo

A terceira parcela do IPVA começa a vencer nesta segunda (22) no Distrito Federal e segue até 26 de abril, na sexta-feira. O vencimento segue o número final da placa do veículo e o tributo pode ser pago em até seis parcelas. Conforme estimativa da Receita, o Governo do DF deve arrecadar R$ 1,7 bilhão com o imposto.

As parcelas são iguais e sucessivas, e não podem ter o valor menor que R$ 50. Caso haja sobra do valor na divisão, ele será incorporada na última parcela. Veja calendário de datas:

Veículos com placa final 1 ou 2 - vencimento em 22 de abril

Veículos com placa final 3 ou 4 - vencimento em 23 de abril

Veículos com placa final 5 ou 6 - vencimento em 24 de abril;

Veículos com placa final 7 ou 8 - vencimento em 25 de abril

Veículos com placa final 9 ou 0 - vencimento em 26 de abril

Pagamentos em atrasos geram juros e multas e risco do proprietário ter o nome incluído na Dívida Ativa do DF. Quem não estiver em dia também corre o risco de ter o veículo apreendido pelo Detran até o pagamento do IPVA.

Para emitir seu boleto, acesse o site da Receita do DF.