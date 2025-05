Título de eleitor: veja quem não precisa se preocupar com a regularização, que termina hoje Menores de 18, maiores de 70, pessoas não alfabetizadas e eleitores com justificativa aceita não estão sujeitos ao cancelamento Brasília|Do R7, em Brasília 19/05/2025 - 17h54 (Atualizado em 19/05/2025 - 17h54 ) twitter

Segundo o TSE, mais de 5 milhões de eleitores correm o risco de perder o título Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo

O prazo para regularizar pendências eleitorais se encerra nesta segunda-feira (19). Pessoas com ausências não justificadas e débitos acumulados em três turnos consecutivos devem quitar obrigações para evitar o cancelamento do título.

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 5 milhões de registros podem ser cancelados por inadimplência ou inatividade.

Isentos da regularização

A regra não se aplica a eleitores com voto facultativo:

Menores de 18 anos

Maiores de 70

Pessoas não alfabetizadas

Também não se exige regularização de quem apresentou justificativa aceita pela Justiça Eleitoral ou de pessoas com deficiência com dificuldade comprovada para comparecer às urnas.

Consulta e pagamento

A verificação pode ser feita gratuitamente pelos sites do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), na seção de autoatendimento, opção “Débito eleitoral”. Há ainda atendimento pelo telefone 148.

Débitos podem ser quitados pelo mesmo sistema ou pelo aplicativo e-Título. Outra opção é o atendimento presencial nos cartórios eleitorais, das 12h às 17h. São exigidos:

Documento com foto

Número do título ou aplicativo e-Título

Comprovantes de pagamento ou justificativa (quando disponíveis)

Implicações do cancelamento

A suspensão do título impede:

Votação

Participação ou posse em concursos públicos

Obtenção de passaporte ou CPF

Renovação de matrícula em instituições públicas

Recebimento de salário em cargos públicos

Participação em licitações

Multa e isenção

Pessoas com dificuldade financeira podem solicitar dispensa da multa diretamente ao juiz eleitoral, mediante comprovação legal.

Mais informações estão disponíveis no site www.tse.jus.br ou pelo aplicativo e-Título.

