Saiba como regularizar o título de eleitor e quitar pendências; prazo termina na segunda-feira Pode ter o título cancelado quem deixou de votar, não justificou ou não pagou a multa nas últimas três eleições Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 16/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prazo para regularizar a situação termina na segunda-feira (19) Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

Cidadãos com pendências na Justiça Eleitoral têm até a próxima segunda-feira (19) para regularizar a situação. Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), cerca de 5 milhões de eleitores podem ter o título cancelado caso não resolvam as pendências até o fim do prazo.

É considerado faltoso quem deixou de votar, não justificou a ausência e não pagou a multa nas últimas três eleições — sendo cada turno considerado um pleito. Nesses casos, o título pode ser cancelado.

Desde o início da campanha de regularização, em 7 de março, mais de 111 mil eleitores já procuraram a Justiça Eleitoral. “Não seja um eleitor faltoso. Evite o cancelamento do título: ele é sua identidade cidadã”, reforçou o TSE, em comunicado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

🖥️ Como verificar e regularizar o título?

A consulta pode ser feita gratuitamente pelos sites do TSE ou dos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais). Caso haja débitos, o pagamento deve ser feito pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível nos sites, ou pelo aplicativo e-Título.

‌



Também é possível comparecer ao cartório eleitoral, levando:

Documento oficial com foto (obrigatório);

Título de eleitor ou aplicativo e-Título;

Comprovantes de votação, justificativas ou pagamento de multas (se houver).

❌ O que alguém com o título irregular fica impedido de fazer?

Votar

Tomar posse em concurso público

Participar de concurso público

Obter passaporte

Tirar o CPF

Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial

Participar de concorrência pública

Receber salário em emprego público

Praticar qualquer ato que exija quitação eleitoral

👥Quem está isento do cancelamento?

O cancelamento não se aplica a:

‌



Eleitores facultativos (menores de 18 anos, maiores de 70 e pessoas não alfabetizadas);

Pessoas com deficiência que comprovem dificuldade para votar;

Casos em que a justificativa eleitoral foi aceita pela Justiça Eleitoral.

🌎Exterior

Quem estava no exterior no dia da eleição pode justificar a ausência até 60 dias após cada turno, ou até 30 dias após o retorno ao Brasil.

A justificativa pode ser feita:

‌



Pelo aplicativo e-Título

Pelo Autoatendimento Eleitoral

Por meio do envio do Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) com documentação à zona eleitoral correspondente.

Caso a justificativa não seja aceita, será necessário pagar a multa para regularizar a situação.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp