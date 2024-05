‘Trajetória brilhante e sempre um defensor da democracia’, diz Lula sobre Antero Greco Jornalista morreu na madrugada desta quinta-feira (16); presidente usou as redes sociais para se solidarizar com família e amigos

Alto contraste

A+

A-

O presidente Lula em agenda (Ricardo Stuckert/PR - 16.04.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais nesta quinta-feira (16) para se solidarizar com a morte de Antero Greco. O jornalista esportivo estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, em São Paulo, e tratou de um tumor no cérebro. “Uma trajetória profissional brilhante, e sempre um defensor da democracia”, escreveu o petista.

“O jornalismo esportivo e o Brasil se despedem do Antero Greco, um dos seus maiores nomes. O grande jornalista marcou a televisão com Paulo Soares, o Amigão, à frente do SportsCenter, da ESPN, além passar pelo Estadão, do qual foi editor. Uma trajetória profissional brilhante, e sempre um defensor da democracia. Filho de imigrantes italianos, Antero Greco deixa a esposa, Leila, e seus dois filhos. Meus sentimentos e meu abraço solidário aos familiares, amigos e admiradores do trabalho de Antero Greco”, disse Lula.

O jornalismo esportivo e o Brasil se despedem do Antero Greco, um dos seus maiores nomes. O grande jornalista marcou a televisão com Paulo Soares, o Amigão, à frente do SportsCenter, da ESPN, além passar pelo Estadão, do qual foi editor. Uma trajetória profissional brilhante, e… — Lula (@LulaOficial) May 16, 2024

O jornalista e apresentador esportivo morreu na madrugada desta quinta-feira (16). Ele estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, em São Paulo. Greco tinha um tumor no cérebro, descoberto em junho de 2022, e chegou a fazer tratamento contra a doença. Mas, nos últimos dias, o parceiro de trabalho Paulo Soares, o Amigão, já tinha informado à imprensa que o estado de saúde do amigo era irreversível e que ele estava em “seus dias finais”.

O velório e o enterro de Greco serão no Cemitério Redentor, no Sumaré, em São Paulo. A despedida começa às 12h e o sepultamento será às 16h (de Brasília). O jornalista chegou a fazer duas cirurgias, além de quimioterapia e radioterapia. Mas piorou nos últimos meses. Nos últimos dias, já estava com sedação, se alimentando apenas por sonda, no Hospital Beneficência Portuguesa.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Greco chegou a falar da doença e do tratamento na bancada da ESPN. Comentou com o público que tinha passado mal e precisou de internação com urgência. Mas disse que após as cirurgias, radioterapia e quimioterapia, se sentia bem, sendo liberado pelos médicos. No entanto, ele voltou a passar mal.