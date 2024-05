Lula quer plano de prevenção definitivo ao RS, e governo deve contratar estudo, diz Pimenta Nesta semana, ministro assumiu a Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul

O ministro Paulo Pimenta em agenda (Ricardo Stuckert/PR - 06.04.2023)

O ministro Paulo Pimenta, que vai atuar à frente da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, afirmou nesta quinta-feira (16) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer um plano de prevenção definitivo para o estado, fortemente atingido pelas chuvas. Ele disse também que o governo deve contratar uma empresa para a realização do projeto.

“Tem o debate da prevenção. O presidente Lula quer fazer um grande estudo para um projeto definitivo para que essa situação nunca mais se repita. Eu vou coordenar também todo um debate, uma ação para contratação de um estudo definitivo para uma solução estrutural para que esse episódio nunca mais se repita”, disse Pimenta à reportagem.

Em sua nova função, Pimenta vai representar o presidente da República no estado. Além disso, o ministro terá a função de articular e dialogar com os demais setores envolvidos, como prefeitos, governo estadual e sociedade civil organizada. O anúncio da nova pasta foi realizado pelo governo na última quarta-feira (15), durante visita de Lula ao Rio Grande do Sul.

Na ocasião, o governo anunciou uma série de medidas voltadas para as pessoas físicas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Entre as ações, estão Pix de R$ 5,1 mil para famílias que perderam bens durante as enchentes, incorporação de mais beneficiários no Bolsa Família e liberação de parcelas adicionais de seguro-desemprego.

Durante o período em que Pimenta estiver à frente da pasta extraordinária, a Secretaria de Comunicação Social será ocupada de forma interina pelo jornalista pernambucano Laércio Portela. A nova estrutura é a 39ª do governo. Não há, ainda, informações relacionadas aos custos e orçamento do ministério.