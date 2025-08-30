Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Um mês após sanções a Alexandre de Moraes, impactos da Lei Magnitsky seguem incertos

Na prática, medida é uma sanção econômica que inclui bloqueio de contas e bens em solo americano

Brasília|Rafaela Soares e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A Lei Magnitsky impôs sanções ao ministro Alexandre de Moraes, mas os impactos ainda são incertos.
  • O ministro Flávio Dino declarou que leis estrangeiras não têm validade automática no Brasil, o que pode afetar o setor financeiro.
  • A Embaixada dos EUA reafirmou a validade das sanções, que incluem bloqueio de bens e contas em solo americano.
  • A Lei Magnitsky visa punir corrupção e violações de direitos humanos e foi inspirada pela morte de Sergei Magnitsky, em 2009.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo os EUA, Moraes usou cargo para suprimir a liberdade de expressão Victor Piemonte/STF - 20/08/2025

As sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes completam um mês neste sábado (30). Até agora, os desdobramentos seguem sem definição clara.

Na segunda-feira (18), o ministro Flávio Dino decidiu que normas estrangeiras não possuem validade automática no território nacional, por se tratar de uma questão de soberania.

O entendimento também impede instituições financeiras brasileiras de obedecer determinações de tribunais internacionais sem autorização específica do STF (Supremo Tribunal Federal).

Embora Dino não tenha citado diretamente a Lei Magnitsky, a medida foi interpretada como uma resposta indireta à iniciativa norte-americana.


O posicionamento gerou incertezas no mercado financeiro. Com a percepção de risco, ações de grandes bancos brasileiros caíram na terça-feira (19).

Segundo Dino, a decisão visa preservar a ordem jurídica e a estabilidade econômica frente a medidas unilaterais de outros países:


“Hoje a sanção pode se dirigir contra um ministro, contra um político. Amanhã, essas sanções podem atingir qualquer empresa brasileira, por exemplo, por protecionismo. Se aceitarmos isso, renunciamos ao cumprimento da Constituição, e isso não é possível”, declarou.

Especialistas e reação americana

Especialistas afirmam que, embora o ordenamento jurídico nacional já exija homologação para decisões estrangeiras, o despacho amplia a proteção frente a sanções internacionais. Os efeitos práticos, no entanto, permanecem incertos.


A Embaixada dos Estados Unidos respondeu publicamente:

“Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos EUA ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las”, publicou o órgão no X (antigo Twitter).

Posicionamento de Moraes

Logo após o recesso do Judiciário, Moraes classificou as críticas contra o STF como parte de uma articulação para deslegitimar a Corte. Sem citar nomes, acusou “pseudopatriotas” de tentar submeter o tribunal à influência externa:

“É uma verdadeira traição à pátria. Há fartas provas.”

Para o ministro, medidas internacionais recentes teriam como objetivo desestabilizar a economia, favorecer réus e provocar instabilidade política.

O que diz a Lei Magnitsky

A norma permite aplicação de sanções econômicas contra indivíduos acusados de corrupção ou violações graves de direitos humanos. As medidas incluem bloqueio de ativos nos EUA e proibição de entrada no país.

Em 2016, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, acusou Moraes de liderar ações contra os Estados Unidos:

“Moraes é responsável por uma campanha opressora de censura, detenções arbitrárias que violam direitos humanos e perseguições políticas — incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. As ações de hoje deixam claro que o Tesouro vai continuar a responsabilizar aqueles que ameacem os interesses americanos e a liberdade de nossos cidadãos”, afirmou.

A sanção foi adotada após o governo dos EUA suspender os vistos de Moraes e outros sete ministros, horas depois da operação da Polícia Federal contra Bolsonaro, que está com tornozeleira eletrônica, restrições de mobilidade e proibido de acessar redes sociais.

Como funciona

Os alvos da Lei Magnitsky passam a integrar a lista SDN (Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas), gerida pela Agência de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), ligada ao Departamento do Tesouro dos EUA.

A legislação foi aprovada em 2012, no governo Barack Obama, após a morte de Sergei Magnitsky, advogado russo que denunciou corrupção envolvendo autoridades e morreu em uma prisão de Moscou em 2009.

Desde 2016, a lei permite sanções a qualquer pessoa envolvida em corrupção ou violações de direitos humanos, como tortura ou execuções extrajudiciais, mediante apresentação de provas pelo presidente norte-americano.

Perguntas e Respostas

 

Qual é o contexto das sanções aplicadas a Alexandre de Moraes?

 

A aplicação da Lei Magnitsky pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes completa um mês, mas os efeitos das sanções ainda são incertos.

 

O que decidiu o ministro Flávio Dino em relação às sanções?

 

O ministro Flávio Dino decidiu que leis e determinações de outros países não têm validade automática no Brasil, o que impede bancos brasileiros de atender ordens de tribunais estrangeiros sem autorização expressa do STF.

 

Como a decisão de Dino foi interpretada?

 

A decisão de Dino foi interpretada como uma resposta indireta às sanções norte-americanas, gerando dúvidas sobre os possíveis impactos no setor financeiro e levando ações de grandes bancos brasileiros a recuarem.

 

Qual foi a posição do governo americano sobre a decisão de Dino?

 

O governo americano, por meio da Embaixada dos Estados Unidos, afirmou que nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos EUA ou proteger alguém das consequências de descumpri-las.

 

O que Alexandre de Moraes disse ao retomar o recesso do Judiciário?

 

Alexandre de Moraes defendeu a Corte e acusou uma "organização criminosa" de tentar submeter o funcionamento do STF a autoridades estrangeiras, chamando de traição as ações de brasileiros que agem de forma covarde.

 

Quais são os objetivos da Lei Magnitsky?

 

A Lei Magnitsky é uma sanção econômica que inclui bloqueio de contas e bens em solo americano, além da proibição de entrada nos EUA, aplicada a acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos.

 

Qual é a origem da Lei Magnitsky?

 

A lei foi aprovada em 2012, após a morte do advogado russo Sergei Magnitsky, que denunciou um esquema de corrupção e morreu em uma prisão em Moscou. Inicialmente, a lei visava punir os responsáveis por sua morte.

 

Quais são os requisitos para a aplicação das sanções?

 

Para aplicar sanções a estrangeiros, o presidente dos EUA deve apresentar provas confiáveis de infrações, incluindo execuções extrajudiciais, tortura e outras graves violações de direitos humanos.

 

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.