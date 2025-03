União cobra R$ 76 milhões de infratores por danos ambientais em cinco biomas Medidas fazem parte do programa AGU Recupera, criado em 2023 para reforçar a atuação jurídica em casos de danos ambientais Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 06/03/2025 - 08h03 (Atualizado em 06/03/2025 - 08h46 ) twitter

União cobra R$ 76 milhões de infratores Divulgação/Adriano Gambarini/WWF Brasil - Arquivo

A AGU (Advocacia-Geral da União) ajuizou 12 ações civis públicas (ACPs) contra 23 infratores ambientais, cobrando um total de R$ 76 milhões em indenizações e recuperação de áreas degradadas. As ações envolvem a destruição de 6.800 hectares de vegetação nativa nos biomas Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pampa e Pantanal e foram protocoladas em 11 estados brasileiros. A área devastada equivale a aproximadamente 9.500 mil campos de futebol.

As medidas fazem parte do programa AGU Recupera, criado em 2023 para reforçar a atuação jurídica em casos de danos ambientais e proteção do patrimônio cultural. As ações são baseadas em autos de infração e laudos do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e visam responsabilizar os infratores por danos materiais e morais coletivos, além de impedir que obtenham vantagens financeiras ilegais com a degradação ambiental.

Segundo Filipe Araújo Cavalcante, integrante da Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente (Pronaclima), a atuação do AGU Recupera tem avançado significativamente.

“Esse primeiro lote de 2025 é fundamental para reforçar a proteção ambiental. Além da Amazônia, conseguimos abranger outros biomas essenciais, como o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e os Pampas”, destacou Cavalcante.

Já a procuradora-chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama, Karina Marx Macedo, ressaltou a importância do trabalho conjunto para responsabilizar infratores ambientais.

“Essas ações refletem o compromisso da AGU e do Ibama com a responsabilização civil de quem desmata ilegalmente, garantindo que o meio ambiente seja protegido e restaurado”, afirmou.

Caso emblemático em Goiás

Entre as ações ajuizadas, um caso de desmatamento ilegal na Mata Atlântica, em Goiás, já teve uma decisão favorável à União. O Ibama constatou que uma propriedade rural havia destruído 1,4 hectare de vegetação nativa sem autorização e sem medidas de recuperação ambiental.

A Justiça determinou que o proprietário pare imediatamente qualquer atividade na área e permita a regeneração natural. Além disso, o infrator terá que cercar a região protegida em até 30 dias, apresentar provas fotográficas e permitir fiscalizações do Ibama. O descumprimento da ordem resultará em multa diária de R$ 500.

A procuradora federal Natália de Melo Lacerda, coordenadora da equipe de meio ambiente da Procuradoria Regional Federal da 1ª Região, celebrou a decisão.

“Apesar de o caso envolver uma área relativamente pequena, ele tem grande impacto jurídico. Trata-se da primeira decisão favorável deste lote de ações, consolidando um importante precedente para futuras demandas ambientais”, explicou.

Ela também destacou a importância da preservação da Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do país, que possui apenas 12,4% da cobertura florestal original.

Sobre o AGU Recupera

Criado em 2023, o AGU Recupera reúne 19 procuradores federais e oito advogados da União, além da Procuradoria Federal Especializada do Ibama e do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

O grupo tem como foco principal a reparação de danos ambientais e a responsabilização de infratores nos biomas Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Pampa e Mata Atlântica. Além disso, atua em processos ligados ao patrimônio cultural, em parceria com o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

A expectativa é que novas ações sejam movidas ao longo do ano, ampliando a fiscalização e a responsabilização de quem pratica crimes ambientais no Brasil.