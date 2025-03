Transporte gratuito no DF registra 2,5 milhões de acessos de passageiros durante Carnaval Número de embarques cresceu 45,5% comparado ao mesmo período de 2024, quando serviço teve 1,7 milhão de acessos Brasília|Do R7, em Brasília 05/03/2025 - 14h17 (Atualizado em 05/03/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tarifa de transporte público estava gratuita durante Carnaval Joel Rodrigues / Agência Brasília

Os ônibus e metrô do Distrito Federal registraram mais de 2,5 milhões de acessos de passageiros de sábado (1°) a terça-feira (4). De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, o índice foi 45,5% maior que o movimento total dos quatros dias do ano passado.

O aumento está associado ao programa “Vai de Graça”, que, pela primeira vez, prevê gratuidade no transporte público durante os domingos e feriados, além dos dias de Carnaval.

Segundo o levantamento da pasta, a frota de ônibus teve 2.252.038 embarques no período, enquanto o metrô recebeu 306.099 acessos. No ano passado, foram 1.533.885 e 211.580 acessos, respectivamente, ambos com tarifas pagas. O dia com maior movimentação foi a segunda-feira, quando foram transportados 770.364 passageiros nas viagens de ida e volta.

O maior crescimento em relação ao ano anterior foi no domingo (2), que registrou 491.985 acessos em 2025 contra 260.481 acessos em 2024. Além disso, houve um aumento na frota de 90 ônibus por precaução.

‌



“Tivemos uma movimentação muito acima do normal para um período de Carnaval, e o sistema funcionou muito bem. A demanda cresceu porque, além das festas carnavalescas, as pessoas que antes não se deslocavam, por não terem condições de pagar passagem para a família no fim de semana, agora podem passear, conhecer os espaços públicos de Brasília, ir a eventos religiosos, feiras e comércio”, ressaltou o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Vai de Graça

A iniciativa do governo oferece gratuidade no transporte público aos domingos e feriados, e teve início durante o Carnaval, garantindo deslocamento gratuito para a população desde sábado até as 23h59 de terça-feira (4). O decreto foi assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) na última sexta-feira (28) e visa beneficiar os moradores do DF, além de estimular o comércio, a economia e o turismo na capital.

‌



Nos ônibus, o acesso se dá pela porta dianteira com o uso de cartões de transporte que são liberados nos validadores. As pessoas que ainda não possuem cartão estão sendo liberadas pelos colaboradores dos coletivos e metrô.