'Realidade da Amazônia é um pouco mais complexa', diz especialista sobre desmatamento ilegal

Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o desmatamento no bioma cresceu 68% em janeiro de 2025, na comparação com o primeiro mês de 2024. Em ano de COP 30 , a atenção para medidas de preservação do meio ambiente está redobrada no Brasil, que recebe o evento entre os dias 10 e 21 de novembro em Belém, no Pará.

Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (24), Daniel Vargas, professor, pesquisador e líder de projetos sobre clima e transição verde, comenta a pressão que os líderes brasileiros enfrentam. “Uma COP na Amazônia, que chama atenção de todo mundo, e o fato a gente ter os índices de desmatamento sendo elevados, parece colocar em xeque ou expor parte da nossa autoridade”, diz.

Sobre o ciclo de degradação, o professor afirma que aumentar a repressão ao desmatamento ilegal não é suficiente para solucionar o problema. “A realidade da Amazônia é um pouco mais complexa e difícil. Os índices sociais de saneamento, de saúde, de bem-estar, de desenvolvimento humano são muito menores do que nas outras partes do Brasil. E o fato é que esse conjunto de pessoas vulneráveis acaba, muitas vezes, empurrando para atividades econômicas ilegais”, pontua.